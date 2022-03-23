Bu nasıl riyakarlık! CHP’li başkandan fıkra gibi hareket

Bursa’nın gözbebeği Mudanya’nın zeytinlik alanlarını bir bir imara kurban eden CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Zeytinime dokunma” eylemine katıldı. Oysa Türkyılmaz , görev süresince 612 adet zeytinliğin vasfını değiştirerek arsaya çevirirken, 107 parsele mahkeme kararlarını hiçe sayarak konut izni verdi.

Zeytin ve zeytinlik arazileriyle ünlü Mudanya'da, tam 612 zeytinliği vasıf değişikliği yaparak arsaya çeviren, ve 107 parsele mahkeme kararlarını hiçe sayarak konut izni veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir yandan zeytinlik katliamlarına devam ederken, diğer yandan da kentte geçtiğimiz gün düzenlenen, "zeytinliğime dokunma" isimli eyleme katılarak en ön safta boy gösterdi. CHP'li Başkanı ön sıralarda gören Mudanyalılar adeta şaşkına döndü.

Duyarlılık şovuna başladı

CHP Mudanya İlçe Başkanlığının düzenlediği ve Cumhuriyet Halk Partisi Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da katıldığı "Zeytinime Dokunma" pankartlı basın açıklamasına katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, "Sadece Mudanya'mızda değil ülkemizin her karışındaki zeytinliklerin, madencilik faaliyetlerine kurban edilmesi kabul edilemez!

O ağaçların ve her birinin, dallarındaki kuşların, böceklerin, gölgesindeki bitkilerin yaşam hakkı için bu yanlış karardan bir önce dönülmesini istiyoruz" diyerek şova başladı.

Sit alanlarının dışında zeytinlik kalmadı

CHP'li Türkyılmaz, Başkan olduğu 2014 yılından bu yana, Mudanya'nın zeytin ağaçlarıyla dolu hakim tepelerini beton yığınlarıyla doldurdu. Zeytinlikleri, deniz manzaralı lüks site villalara kurban eden Türkyılmaz ve bazı meclis üyeleri, 2018 yılında CİMER'e yapılan bir şikayet sonrası başlatılan incelemelerin ardından, zeytin alanlarını imara açmaktan ve yüzlerce parsele, mahkeme kararlarını hiçe sayarak konut izni vermekten hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Türkyılmaz'ın "Zeytinime dokunma" eylemine katılması yine samimi bulunmadı.

Bir tepki de meclis üyelerinden

CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın zeytin şovu yaptığını savunan Mudanya Belediyesi Memleket Partisi Meclis üyesi Mehmet Er, de yaşanana samimiyetsiz duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Er yaptığı paylaşımda, "Nesillerdir zeytincilikle uğraşan bir ailenin ferdi olarak bugün "Zeytin Ağacıma dokunma" diyerek şov yapanlara şunu soruyorum: Mudanya'mızda yapılan ve halen yapılmaya devam eden inşaatlar, patates tarlalarına mı dikildi? İmara açılan alanlar zeytinlik değil de soğan tarlası mı? Belediye, yapacağı kendi inşaatları için zemin etüdü yaptırırken iş makinalarının kırıp devirdiği ağaçlar ne olacak?

Binlerce dönüm zeytinlik, imara açılıp sökülürken neden "Zeytin Ağacıma dokunma" demek aklınıza gelmedi? Mudanya'mız özelinde söylüyorum; şehir merkezimizde sit alanları haricinde zeytinlik kalmamışken bugün çıkıp zeytin ağacı güzellemesi yapmak kadar samimiyetsiz bir durum olamaz! Bu açıklamaya katılarak sözde zeytin ağaçlarını koruduğunu gösterenlerin arasında zeytinliğini müteahhite verip karşılığında daire ve dükkan alan kaç kişi var sizce" dedi.