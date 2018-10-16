Karahasanoğlu: Yine büyük oyunlar sahneleniyor!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, sosyal medya tetikçilerinin gazına gelerek Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldıkları 16 yaşındaki bir çocuğa “Ben o. Çocuğuyum” dedirten ve tekmeleyen polislere ve o polise soruşturma dahi açmayan yetkililere tepki gösterdi.

Karahasanoğlu şunları yazdı;

Yine büyük oyunlar sahneleniyor..

“Atatürk kim?” diye sorsan, ne doğumunu, ne ölümünü bilmeyeceğini tahmin ettiğim bir gence..

16 yaşındaki bir ergene..

Sosyal medyada sık sık tekrarlanan bir nakarat, Atatürk büstünün önünde tekrarlattırılıyor..

Bir de fazladan, büstü tokatlama sahnesi ki..

Olayın çapını, anlamsızlığını, basitliğini haykırıyor..

Bir ergenin, “Ben varım, ben buradayım” diye dikkat çekmek amacı ile yaptığı bir çıkış..

Adeta, “Kimse beni takmıyor. Kimse benimle ilgilenmiyor.. Oysa öyle bir hareket çekeceğim ki.. Herkes beni konuşacak” diye kendisini ele veren, hiçbir anlamı olmayan görüntüler.

O görüntüler ne kadar anlamsız, ne kadar basit olsa da..

Birileri hemen devreye giriyor..

Olay büyütülüyor..

Kendi içinde bir soruşturma ile, gözaltına alma, tutuklanma haberleri hiç servis edilmeden..

Ergen vatandaşın yaptığı da yanına kâr kalmayacak şekilde, olayın üzerine gidilecek iken..

Kıyametler kopartılıyor..

O kişi gözaltına alınıyor.

Adı soyadı, her şeyi deşifre ediliyor..

Topu topu, 16 yaşında bir çocuk..

Hani sıra evlenmeye geldiğinde, “O çocuk.. Çocuğu nasıl evlendirirsiniz.. Küçücük bir çocuk o” dedikleri yaşta bir çocuk!

O çocuğun, gözaltına alınmasına belki itiraz edilemez de..

Gözaltında iken, polis eşliğinde aynı büstün karşısına getirtilip, tek ayak üstünde durması isteniyor..

16 yaşındakinin büst tokatlamasına “ergen davranışı” dedik ya..

Haydi, şüphelinin büst karşısında tek ayak üstünde durdurulmasına da, polis tarafından organize edilen, “Çocukça bir tepki” deyip, geçelim..

Birileri sinir uçlarına dokunacak ya..

Yetinilmiyor..

Büste hakaret içerikli videoyu çeken o kişiye, polis talimat veriyor:

“Tekrarla: Ben o. çocuğuyum”

Şüphelinin annesinin ne kabahati var?

Haydi diyelim, oğlunu iyi yetiştirmemiş.

Ama o hakaret sözcüğünü hakediyor mu?

Geçemeyiz ama..

Not düşüp, geçiyoruz..

Sonunda da bir tekme geliyor, büste hakaret eden kişiye..

Ve sonrasında.

Tutuklanıp cezaevine konuluyor..

Büste hakaret eden tutuklanıyor da..

Onun annesine, hiçbir haklı sebep yok iken hakaret eden polis?

Gözaltındaki kişiye tekme atan polis?

O polise bu fiili yapma emri veren amirleri..

Bu fiili yaptığından haberdar oldukları halde, re’sen hemen soruşturma açmayan hiyşerarşik üstleri...

Kaymakamı.. Valisi?

Savcısı?

Niye önemsiyorum?

Şunun için..

Devlet görevlileri.. Sosyal medyadaki üç tane kendini bilmezi tatmin etmek için..

Görevini suistimal ederse..

Dolduruşa gelip..

Kanunda yazılı görevinin dışında prosedürler izlerse..

Yetkisi olmadan cezalandırmalarda bulunmaya kalkışırsa..

O “ergen çocuk”, karşısındakinin de “ergen bir polis” olduğunu düşünemez..

Devlete..

Topluma..

İnsanlara düşman olur..

“Kocaeli’ndeki olayı çok büyütüyorsun..” diyebilirsiniz..

“PKK’yı çok basite indiriyorsun” diye itiraz edebilirsiniz..

Daha başka sebeplerin varlığını da kabul ederim ama..

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