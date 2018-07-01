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Bu nasıl insanlık! Köpeği yerlerde sürükledi

Mersin'de köpeği kamyonun arkasına bağlayarak sürüklediği iddia edilen şoför gözaltına alındı.

01 Temmuz 2018 Pazar 17:01
Bu nasıl insanlık! Köpeği yerlerde sürükledi

Mersin'in Anamur ilçesinde köpeği kamyonunun arkasına bağlayarak sürüklediği iddia edilen şoför gözaltına alındı. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşın olay, büyük tepki çekti. Anamur-Gazipaşa yönüne giden bir kamyon şoförünün, 33 B 0748 plakalı aracının arkasına bağladığı köpeği yolda sürüklediğini gören diğer sürücüler, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine ekipler, kamyonu Ören Kavşağı'nda durdurdu. Ağır yaralı olan köpek, tedavi için hayvan barınağına götürülürken, ismi açıklanmayan kamyon şoförü ise gözaltına alındı. Olayı sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla öğrenen hayvanseverler, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DHA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 17:01
  1. Mersin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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