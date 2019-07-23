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Bu nasıl insanlık! Hamile kediyi Pitbull'a parçalattılar

Adana'da yaşanan olay adeta kan dondurdu! Bir kişi, kuyruğundan tuttuğu "Çıtır" isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbull'un ağzına atarak telef olmasına neden olurken, yaşanan anlar saniye saniye görüntülendi. Şahıslardan şikayetçi olan kedinin sahibi, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

23 Temmuz 2019 Salı 15:32

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı.

Kuyruğundan tutup ağzına attı

Şahıslardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu arada kedinin kardeşi "Pıtır" isimli diğer kedi onlara karşı koymaya çalıştı ancak o da Pitbull saldırınca kaçtı. Bu arada bir şahıs, kedinin kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı.

Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kedinin öldüğünü gören vatandaşlar ise onu alıp kutuya koyarak sahibi Kuşçu'ya götürdü. Kedisinin öldüğünü gören Kuşçu, gözyaşları içinde polise haber verdi. Kuşçu, 3 yıldır kediyi beslediklerini mahallede bulunan erkeklerin her gün köpeklerine zevkine kedi öldürttüğünü söyleyerek, "Benim kedim marketten çıkmazdı. Ben ona gözüm gibi bakardım. Onun yavruları olacaktı hamile kediyi tutup köpeğin önüne atmışlar. Böyle bir şey olmaz ben bunlardan şikayetçiyim, ceza alsınlar" dedi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarına alarak zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • serdengeçtiserdengeçti54 dk önce
    bunu yapanlara hiç bir şey olmayacak ve tekrar yapacaklar. Bu ve bunun gibilerle ahirette hesaplaşacağımızı bilmemiz bir nebze su serpiyor yüreğimize.Yoksa bunların kökünü kazımasını da biliriz.kendi çapımızda.Yazık değil mi lan o hayvancağıza.it herifler

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