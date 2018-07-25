Bu nasıl insanlık? 6 aylık bebeği...

Geçen hafta ABD'nin Louisiana eyaletinde, 25 yaşındaki bir kadının iki adamla birlikte kaçırdığı, önce ateşe verip sonra demir yoluna attığı altı aylık erkek çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Polis, Felicia Marie-Nicole Smith isimli bir kadının, ABD'nin Louisiana eyaletinin Natchitoches kasabasından kaçırdığı altı aylık bebek Levi Cole Ellerbe'yi ateşe verdikten sonra tren yoluna attığını, daha sonra hastaneye kaldırılan Levi Cole Ellerbe'nin, aldığı ağır yaralar sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

POLİS BEBEĞİ 90 DAKİKA İÇİNDE BULDU

Polis, iki kişinin 17 Temmuz akşamı saat 9 sıralarında çocuğun annesi Hanna Barker'in karavanına geldiğini, kadını yüzüne göz yaşartıcı gaz kullanarak etkisiz hale getirip, bebek Levi Cole Ellerbe'yi kaçırdığını belirtti.

Polis, çevre kasabalardan da aldığı yardımla arama yaptığını ve 90 dakikadan az bir süre içinde yakınlardaki bir demiryolu üzerinde yangın ihbarı aldığını, 6 aylık bebeğin çok feci bir şekilde yandığının tespit edildiğini söyledi.

Hemen hastaneye kaldırılan Levi'nin aldığı derin yaralar sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.