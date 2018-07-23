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Bu nasıl babalık? 14 yaşındaki kızını tasmayla gezdirmiş

İstanbul'da eşi tarafından öldürülen Sedat Filiz’in, köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu 14 yaşındaki kızını tasmayla gezdirdiği iddia edildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26
Bu nasıl babalık? 14 yaşındaki kızını tasmayla gezdirmiş

Pendik'te çocuklarına şiddet uyguladığı için eşi Betül Filiz (34) tarafından öldürülen Sedat Filiz’in, köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu kızını tasmayla gezdirdiği iddia edildi...

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine, ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek’ten 24 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Betül Filiz şunları anlattı: “5 çocuğumuz var. Kocam bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Ölümünden 2 ay önce eve pitbull cinsi bir köpek getirdi. 14 yaşındaki kızım A.’ya köpeği gezdirmesini söylemiş. Köpek tasmasından kurtulup yola fırlamış ve bir otomobil çarpınca ölmüş.

"KIZIMA TASMA TAKIP SOKAKLARDA GEZDİRMİŞTİ"

 Köpeğin tasmasını kızıma takıp sokaklarda gezdirmişti. Oğlum S.F.’nin üzerine soğuk su dökerek kemerle dövdü. O gün uyuşturucu içti. Av tüfeğini alıp çekyata uzandı. Uyanınca eylemde bulunmaması için başucundaki av tüfeğini almak isterken patladı” dedi.

TAHLİYE TALEBİ

Sedat Filiz’in babası İsmail Filiz, şikâyetçi olmadığını belirterek, “Gelinim haklıdır. Oğlum, bize de kötü davranıyordu. Sizden ricam, beraatine karar verilmesidir” dedi.

Anne Hatice Filiz de şöyle konuştu: “Biraz vicdanınız varsa gelinimi tahliye edin ve beraat verin.”

Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26
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