Darbeci askerlere övgü, AK Partililere tehdit!

Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs AK Partili vatandaşları tehdit ederek 'Bir hukukçu olarak biliyorum ki; "Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar." Gelecek çok yakın. Unutmayın' diye attığı tweetle AK Partili vatandaşları hedef aldı. Gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Avukat hakkında vatandaşlar savcıları göreve çağırdı.

İŞTE O SKANDAL TWEETLER

15 TEMMUZ GECESİ ATTIĞI TWEETLER ORTAYA ÇIKTI