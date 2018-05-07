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Darbeci askerlere övgü, AK Partililere tehdit!

Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci askerleri öven paylaşımlar yaparak geçtiğimiz günlerde de AK Partili vatandaşları tehdit edip kin ve nefret kustu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:34
Darbeci askerlere övgü, AK Partililere tehdit!

Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs AK Partili vatandaşları tehdit ederek 'Bir hukukçu olarak biliyorum ki; "Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar." Gelecek çok yakın. Unutmayın' diye attığı tweetle AK Partili vatandaşları hedef aldı. Gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Avukat hakkında vatandaşlar savcıları göreve çağırdı. 

İŞTE O SKANDAL TWEETLER

 

15 TEMMUZ GECESİ ATTIĞI TWEETLER ORTAYA ÇIKTI

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:34
  1. tweet
  2. SİBEL SEVİNC DEVECİ

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit1 sa önce
    CEHENNEMİN DİBİNE ZINDIK
  • egeege1 sa önce
    Bir avuç soysuz ama söz sahibi burjuva tarafından ezilmek ve aşağılanmak istemiyoruz. TÜRKİYE HALKI yız biz.
  • selimselim1 sa önce
    böyle sapıklar maalesef çokallah ıslah etsin
  • maraşlımaraşlı2 sa önce
    Deveye sormuşlar boynun niye eğri , demişki nerem doğruki
  • adem yamanadem yaman1 sa önce
    eeeedemokrasi var ülkede diktörlükle idare edilmediğinin kanıtı yalancı iftiracılar cehenneme kadar yolun açık olsun
  • MEHMET AKİF EŞKİMEHMET AKİF EŞKİ1 sa önce
    umarım bu sözlerden sonra AK Partiliyim demezsin
  • kiowakiowa51 dk önce
    Sayın akit medya, haber 7 ye yazıyorum yayımlamıyor bile. Bu azgın azınlık denilen cenah, ellerine geçen en küçük fırsattta Ak Pzarti yi en başta da Sayın Cumhurbaşkanımızı yok etmenin derdindedir. Pekiiii Ak PArti teşkilatları Erdoğanımızın davasına ne kadar katkı sağlıoyr.Yüzzde 1 bile değil, çünkü çoğunluğu kendi rantıın derdinde.Mesela soma bel.başk. ve ilçe teş. bazı isimler cehape yer çalışıyor,cehapelileri kolluyor ve şimdi bu zat aday...bakın isim vermiyorum fakat akp yetkşli organları soma yı incelesin o isimleri öğrenirler..soma cehape lilere makam kadro vermeye çalışıyor..Lütfen bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza iletin.
  • MUSLUMAN TURKMUSLUMAN TURK2 sa önce
    25 HAZIRAN SABAHI SIZE KABUS BIZE CENNET OLUCAK ALLAHIN IZNIYLE! SIZIN GIBI ALLAHA INANCI DINI OLMAYAN KAFIRLER BIR DAHA AGZINI ACAMIYACAK VE BIZ ILELEBET BU VATAN UZERINDE MUTLU MESUT YASICAZ!!! RABBIM BU MILLETI SIZIN IKTIDARI OLDUGU BIR ZULUM ALTINDA BIRAKMAZ!
  • MeteMete1 sa önce
    Senin de benden daha iddialı ak partili olduğunu ispatlamaya ....
  • AKINCIAKINCI58 dk önce
    BU NASILAVUKAT SORSAN DEMOKRATTIRÖZGÜRLÜKÇÜDÜR.SENKİM OLUYORSUN NEREYEOY ATACAĞIMIZIHANGİ PARTİYE ÜYEOLACAĞIMIZISANAMISORACAĞIZHALKI TEHDİTETMENİNSUÇ OLDUĞUNUSAVCILAR SANA HATIRLATIR...
  • HsnHsn1 sa önce
    şrgsz hala istiklal harbini milletiyle pmuz omuza yapan askeri milletine ksrşı kışkırtıyor o asker allah sevdalısı sen ise allah düşmanısın sen türk milletine düşmansın sen yahudi abd gavuru rus ayısı hindu sevdalısısın inşallah savcılarımız senin hakkından gelecek millet düşmanlığının hesabı sorulacak
  • FahriYanıklarAlmanya,danFahriYanıklarAlmanya,dan2 sa önce
    Ne çikar Avukat Dıbloması ilen insan insan olamaz, birazTerbiye Hukuk dersini almasıgerektığını duşunuyorum.?
  • BekirBekir1 sa önce
    Bu twitlerin hic birinde tehdit göremiyorum, olacaklari yazmis. Tarih te görülmüs gercekleri göz ardi edemezsiniz 99% ile secilen hitler i secenler o gittikten sonra hic biri ben sectim demeye cesaret edemedi.
  • EkoEko1 sa önce
    Bu fosil, aşağılık, küçük ve dar beyinli, rezil kadın resmen darbe çığırtkanlığı yapıyor.... Oy veren milyonlarca insanı tehdit ediyor..... Kendisini darbe sevicilerin Amerika-Pensilvanya ya davet ediyoruz. Senin yerin orası....Bu güzel ülkemde her saniye nefes alman, yaşaman bu ülkeye ihanettir...Bu kadın bu çığırtkanlığını daha öncede yaptı.....Savcılar göreve.....
  • DÜŞMANIN SENİ SEVİYOSA DESTEKLİYOSA SENDE Bİ PUŞTLUK VAR FİDEL KASTRODÜŞMANIN SENİ SEVİYOSA DESTEKLİYOSA SENDE Bİ PUŞTLUK VAR FİDEL KASTRO1 sa önce
    GÜLE GÜLE HAÇLI TOPRAKLARINA GİDESİN DÖNMEK NASİPOLMASIN AMİN MEHMETÇİK DİYONDASENİN ÇOCUĞUNU YADA ÇEVRENDEKİLER ÇOCUKLARINIBUORDUYA VERDİLERMİ
  • kayıkayı1 sa önce
    hani diktatörlük varya.hani demokrai yokya.hani özgürlük yokya.????? diktatör olsaydıda bunun gibi kanıbozuklara gerekenler yapılsa o zaman görürdük.
  • AMEDAMED1 sa önce
    Senin gibiler içinyaşasın CEHENNEM
  • önemsiz gafil önemsiz gafil 2 sa önce
    gün gelecek solcu görünümlü banka sahibi çakma partililer kendilerini ak partili olarak göstermeye çalışacak
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