Darbeci askerlere övgü, AK Partililere tehdit!
Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci askerleri öven paylaşımlar yaparak geçtiğimiz günlerde de AK Partili vatandaşları tehdit edip kin ve nefret kustu.07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:34
Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs AK Partili vatandaşları tehdit ederek 'Bir hukukçu olarak biliyorum ki; "Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar." Gelecek çok yakın. Unutmayın' diye attığı tweetle AK Partili vatandaşları hedef aldı. Gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Avukat hakkında vatandaşlar savcıları göreve çağırdı.
İŞTE O SKANDAL TWEETLER
15 TEMMUZ GECESİ ATTIĞI TWEETLER ORTAYA ÇIKTI
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