Bu müze tarım tarihine ışık tutuyor

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, tarımın tarihsel gelişiminin gelecek nesillere aktarılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için "Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi"ne dönüştürülen tarihi Çarmelik Kervansarayı ziyaretçileri için hazırlandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han Mahallesi'nde bulunan ve kitabesi olmadığı için yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilip müzeye dönüştürüldü.

Geçmişten bugüne tarımda kullanılan kara saban, döven, orak, klasik traktörler ile çok sayıda araç ve aletin sergilendiği müzenin, bölge turizmine hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtım ve Müzeler Şube Müdürü Necmi Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsettiği Çarmelik Kervansarayı'nı yaklaşık 3 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesine devrildiğini hatırlattı.

Kervansarayın "Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesini"ne dönüştürüldüğünü belirten Karadağ, müzeye bu ay içinde ziyaretçi kabul edeceklerini ifade etti.

Karadağ, ziyaretçilerin müzede tarımla ilgili birçok objeyi göreceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da turizm alanında büyük atılımlar yaptık. Yeni bir turizm rotası belirledik. Gelen turistler buradan, Halfeti, Birecik ve çevresindeki ören yerleri Keleş Harabeleri, Nohut Kilisesi'ne gidebilecekler. Buraları da görme fırsatı bulacaklar. Bunun yanında kamp ve karavan turizmi, kırsal yaşam turizmi dedikleri yeni bir rota açtık. Buraya gelen turistler kırsal yaşamı tanıyacak veya kamp yapabilecek. Karavanlarıyla gelip burada konaklayabilecek. Çalışmalarımızda sona gelindi. Müzemizin resmi açılışı 19 Mart'ta yapılacak."

- Göbeklitepe her alanda etkisini gösteriyor

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle Şanlıurfa'da turizm hareketliliği yaşandığını anlatan Karadağ, "Bu yılın Göbeklitepe Yılı olması münasebetiyle yoğun bir çalışma içindeyiz. Göbeklitepe'in UNESCO Dünya Mirasına alınmasıyla turizmde ciddi anlamda sıçramaya yaşanıyor." dedi.

Karadağ, müzelerin kente daha fazla turist gelmesine katkı yaptığını dile getirerek, "Tarım müzemizden umutluyuz. Müzemizde hem ziyaretçiler tarımla ilgili birçok obje görecek hem de burası çiftçi eğitim merkezi olacak. Çünkü bu yöre tarımla geçiniyor. Çiftçilerimize burada belediye tarafından eğitimler verilecek." diye konuştu.

- "Amacımız kente gelenlerin burada kalacakları gün sayısını artırmak"

Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da tarım kenti Şanlıurfa'ya kazandırılan tarım müzesinin turizme katkı sağlayacağına olan inancını vurguladı.

Aslan, şunları kaydetti:

"Turizmde söz sahibi olmak istiyorsanız müzelerinizle farklı istasyonlar ve farklı arzlar oluşturmalısınız. Bu tarz müzelerin artmasının, turistlerin Şanlıurfa'da geçirecekleri gün sayısının artmasına ciddi anlamda katkısı olacağına inanıyorum. Temel amacımız kente gelenlerin burada kalacakları gün sayısını artırmak ve gezdikleri yerlerden zevk almalarını sağlamak. Bunun yanında Şanlıurfa tarımın başkenti olmasıyla birlikte bu açılan müze de kentin altyapısıyla çok uyumlu."