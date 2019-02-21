Bu müşteri farklı ve yeni Adıyaman’ın Gerger ilçesinde marketin içine giren danayı gören iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde marketin içine giren danayı gören iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Bu ilginç olay, Adıyaman’ın Gerger ilçesi Keleşan Mahallesi Banka Caddesindeki bir markette meydana geldi. Mini marketin işletmecisi iş yerinde tost hazırlarken, ansızın içeri giren dana iş yeri sahibini şaşkına çevirdi.

Dananın içeri girdiğini gören iş yeri sahibi ilk önce ne yapacağını şaşırdı. Rafların arasına giren dananın peşine düşen iş yeri sahibi danayıdışarı çıkartmak için uğraş verdi.

Korku içindeki dana ise kaçmaya çalışırken kayarak düştü. Bir taraftan düşen dana bir taraftan da iş yerindeki eşyaları dağıttı.

Düştüğü yerden kalkan dana daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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