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Tarih Bu mumya 3 bin yaşında!
Tarih

Bu mumya 3 bin yaşında!

Yeniakit Publisher
2023-06-16 17:33:00 -
Bu mumya 3 bin yaşında!

Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan arkeoloji kazılarında ortaya çıkan mumyalaşmış cesedin 3 bin yıldan daha eski olduğu tahmin ediliyor.

Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan arkeoloji kazılarında ortaya çıkan mumyalaşmış cesedin 3 bin yıldan daha eski olduğu tahmin ediliyor.

Başkent Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, doğal yolla mumyalaşmış 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi.

Rimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan "Huaca La Florida" araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.

San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.

Kazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi.
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Bulunan mumyanın, bakanlığın da desteğiyle uzmanlarca titiz şekilde araştırılacağı belirtildi.

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