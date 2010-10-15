Bu mu yeni CHP

Ahlaksız görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra CHP genel başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kalan Deniz Baykal’ın ardından partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partide yapacağını vaadettiği “değişim” bir türlü gerçekleşmiyor. Deniz Baykal döneminde devam eden CHP’nin tutumları hiçbir değişikliğe uğramadan Kılıçdaroğlu döneminde de devam ediyor. Kılıçdaroğlu, partide genel başkan olduğunda bir değişime gidileceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasının üzerinden 5 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen, partide herhangi bir değişim olmadığı gözlendi.



KÖŞK’E KATILIM OLMUYORDU, ŞİMDİ DE OLMUYOR



Deniz Baykal döneminde Köşk’te düzenlenen 29 Ekim resepsiyonlarına katılmayan CHP’de, hiçbir değişiklik yapılmadan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de resepsiyonlara katılmama kararının süreceği belirtiliyor. Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Köşk’te verdiği davete “başörtüsü”ne tepki olsun diye katılmıyordu. Cumhurbaşkanı Gül’ün bu sene vereceği resepsiyona da CHP’de yapılan ön görüşmelerde katılmama kararı çıktı. CHP’de köşkteki resepsiyonlara katılma kararı “değişim”de görülmedi.



CHP, ERGENEKON SANIKLARINA HÂLÂ DESTEK VERİYOR



Baykal döneminde Ergenekon sanıklarına destek veren CHP, şu anda da bu desteğini sürdürüyor. Baykal, Ergenekon sanıklarının yargılandığı davanın savcısı olduğunu belirterek, sanıklara açık destek çıkıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de bu destek kesintisiz sürüyor. Kılıçdaroğlu, Ergenekon sanığı Türk Metal Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa Özbek’i, tahliye edilir edilmez arayıp, destekte bulundu. Ergenekon sanıklarına verilen destekte de hiçbir “değişim” olmadı.



CHP TÜZÜĞÜ HÂLÂ AYNI TÜZÜK CHP



Genel Sekreteri Önder Sav’ı parti içinde en güçlü kılan CHP’nin tüzüğü, Deniz Baykal döneminde olduğu gibi, Kılıçdaroğlu döneminde de Sav’ın baskısından dolayı bir türlü değişmemişti. CHP’nin, Çankaya Köşkü’ndeki 29 Ekim resepsiyonuna katılmama yönündeki kararını sürdüreceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, resepsiyona eşli davetiye göndermesi üzerine başörtülü eşlerin de Köşk’teki resepsiyona gelecek olmasının, CHP’nin bu kararında etkili olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Sezer döneminde uygulamaya konulan eşli-eşsiz davetiye uygulamasının kaldırılması yönündeki kararı üzerine CHP'den bir açıklama yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce tarafından yapılan açıklamada, “laiklik hassasiyeti ve başörtüsünün kamusal alana girmesi ile ilgili endişeler” vurgulandı. İnce, “AKP’nin derdi, üniversitelerdeki kızların türban takması değil. AKP’nin derdi ilköğretimde, ortaöğretimde ve kamuda türban taktırmak” iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı’nın 29 Ekim 2010 tarihinde Cumhuriyetin kuruluş yıldönümüne ilişkin düzenleyeceği resepsiyona Cumhuriyet Halk Partisi’nin katılmama kararı alması, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetiyesini ve AK Partili Burhan Kuzu'nun "Laikliğin yeniden tanımlanması da lazım" şeklindeki sözlerini, resepsiyona katılmamaya gerekçe olarak gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise resepsiyonla ilgili olarak “29 Ekim’e daha çok var. Net bir karar vermedik” şeklinde konuştu.



ANLAŞTIKLARI TEK KONU: ÖRTÜ HAZIMSIZLIĞI



Başörtüsüne kapıları tamamen kapatan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hiçbir davetini kaçırmayan CHP'nin "Resepsiyona katılmayacağız" şeklindeki kararı, başörtüsü konusundaki samimiyetlerini de gözler önüne sererken, söz konusu kararın partide mutabakatla alındığı; Baykalcılar ve Savcılar olarak bilinen iki grubun da karara destek verdiği öğrenildi.



YEMEĞE YENİ AKİT ÇAĞIRILMADI



Öte yandan, “Beyin fırtınası” toplantıları kapsamında gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada da ayrımcılık sergileyerek Yeni Akit’i davet etmedi. Medya ile ilgili hazırladıkları raporu AB yetkililerine gönderdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, medya üzerinde baskı olduğunu savunurken, Yeni Akit’e karşı tavrı çelişki oluşturdu.



CHP’NİN DAVETİYE ELEŞTİRİSİ FİYASKO ÇIKTI



Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’ün 29 Ekim Cuma günü akşamı Çankaya Köşkü’nde verecekleri resepsiyon davetiyesinde yer alan ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesine CHP’li Muharrem İnce tepki göstererek, “Ben matbaa hatası olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Bu doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet yoksa Cumhurbaşkanı da yoktur” ifadesini kullandı. Oysa, Demirel ve Sezer’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verdikleri resepsiyonlarda da ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadelerine yer verilmişti. İnce, 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacakları yönündeki kararla ilgili olarak, bu konuda genel başkanın da dahil olduğu bir toplantıda katılmama kararı aldıklarını ima ederek, “Gerekirse bu kararın nerede, kimlerle konuşulduğunu açıklarım. Ama ben genel başkanımı açığa düşürmem. Genel başkanım açığa düşeceğine ben açığa düşerim” dedi.