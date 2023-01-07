'Bu milletin iradesini bir masaya bağlamak hak mıdır?'

Öyle bir memlekette muhalefet var ki güler misin ağlar mısın? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım gittiğimiz şu günlerde, 6’lı masanın bileşenleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelmiş. İddia ettikleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişe yönelik çalışmanın ve hükümet programı niteliğindeki temel politikalar belgesinin ele alındığı açıklanan toplantıdan yine somut bir şey çıkmıyor ve çıkmayacak da bu gidişle herhalde... Güya cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi görüşülmüş görüşülmesine ama hâlâ ortada Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a rakip yok.. Yahu bu milleti bu denli enayi yerine koymaya gerek var mı? Bu milletin iradesini bu denli bir masaya bağlamak hak mıdır, adalet midir, siyaset midir? Ya da adını ne koyarsanız koyun...

Akşam haber kanallarına bakıyorum işte, şunlar konuşuldu, bunlar konuşuldu diye muhalefetin paralı sesleri açıklamalar yapıyor...

Bir Allah’ın kulu da çıkıp demiyor ki, yahu aday neyi bekliyor? Yoksa yurtdışı ziyaretleri yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir yerlerden talimat mı gelecek? Neyi bekliyorsunuz? Açıklayın da biz de görelim bakalım bu cumhurbaşkanı adayı kimdir necidir, nedir diye halkın da bir terazisi ortaya çıksın... Bir tarafta ülkesi için yapmadığı fedakarlık ve proje kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta ise, görünürde 6’lı masa bir de ortakları olan HDP ile belirsizliğiyle devam eden bir gölge aday.. Haydi hayırlısı.