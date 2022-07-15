Bu milletin İmanını yenemeyeceksiniz! Gazi eşi Ayşe Yaman: Rabbi'me her gün secdede şükrediyorum

Taha Emre ÖZDEMİR İSTANBUL

Gazi Yaman’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayan fedakar eşi Ayşe Yaman, “Rabb’im yaşadığımız bu acının ve zorluğun mükafatını bize verecek.” diyerek büyük bir tevekkül örneği gösterdi. Ayşe Yaman, en büyük arzularının Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek olduğunu söyledi.

FETÖ’cü hainlerin silahından çıkan kurşunlarla başından vurulan Gazi Mehmet Yaman, ilk yaralandığında üç ay hastanede yatmış ve defalarca ameliyata girmişti. Hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Yeni Akit’e konuşan Gazi Mehmet Yaman’ın vefakar eşi Ayşe Yaman, Mehmet Yaman’ın tamamen yatalak kaldığını ve konuşulanlara tepki vermeyerek, hareketsiz bir şekilde sessizliğe büründüğünü söyledi.

Eşi Mehmet Yaman’ın yaralandığı günden beri tüm ihtiyaçlarını karşılayan Ayşe Yaman, örnek bir tevekkül sergileyerek, şöyle konuştu: Bütün sıkıntıların arkasında bir ferahlık var. Benim 6 buçuk yaşında kızım öldü, babasının yattığı yoğun bakımda yattı. Vefat etti, hiç isyan etmedim. Kızımı gelin eder gibi gönderdim. Rabb’im bir tane evlat aldı iki tane evlat verdi. Rabb’im mükafatımı verdi. Ben bunun da mükafatını vereceğine inanıyorum. Benim en büyük zenginliğim, kimseye muhtaç olmadım. Hiç dışarı çıkan bir insan değildim. Nereye gidersem eşimle giderdim. Çok sıkıntılar çektim, nereye nasıl gideceğimi bilemiyordum. Çok mücadele ettim. Bazı şeyleri dile döküyorsun da bazılarını dile dökemiyorsun. Elhamdülillah 3 tane çocuğum var. Kimseye muhtaç değilim. Her gün secdeye alnımı koyup Rabb’ime şükrediyorum. ‘Rabbim beni senden başka kimseye muhtaç etme’ diyorum. Etmedi de elhamdülillah.

“En çok camileri özlüyorum”

Bugün yatalak kalarak konuşamaz hale gelen 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman, darbe girişimine ilişkin açıklamasında, “Bu vatan bizim. Hainlere bırakmayacağız. Ezan dinmesin, bayrak inmesin vatan bölünmesin diye çıktık o gün. Darbe olduğunu bilmeden çıktık. Ben şehitlik istedim Rabb’im gazilik nasip etti bana.” demişti. Yaman, en çok camileri özlediğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: Tek sıkıntım yürüyemiyorum. Camiye cemaate gidemiyorum, çok üzülüyorum. Rüyalarımda hep camilere gidiyorum, camilerde namaz kılıyorum. En çok camileri özlüyorum. Gözlerim görmüyor, seçemiyorum, Kur’an-ı Kerim okuyamıyorum çok üzülüyorum. Çok istiyorum ama okuyamıyorum.