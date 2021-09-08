Bu milletin gerçek tarihini bize çarpıtarak okuttular

Cumhuriyetin kuruluş tarihi 1923’ten günümüze kadar; okullarda ders kitaplarında bize öğretilen, okutulan tarihle, gerçek tarihimizin büyük bir bölümü ya çarpıtılmış veya bize yalan yanlış bir tarih bilgisi olarak yansıtılmıştır. Çünkü çoğu tarihi gerçekler maalesef milletimizden gizlenmiştir. Osmanlı’nın en zayıf dönemi olan son yıkılış dönemlerinde dahi Çanakkale Savaşı gibi İngilizlere karşı kazandığımız (Kût’ül-Amâre zaferi) gibi büyük bir zafer işte bu gerçeklerden yalnızca bir tanesidir. Bu zafer bir süre sadece Türk ordusu içerisinde bayram olarak kutlanıyordu kısa bir dönem. Fakat daha sonra 1952 yılın da,Türkiye’nin Adnan Menderes iktidarı döneminde NATO’ya üye olmasının ardından bu zaferin ordu içinde kutlamasına da son verildi. Maalesef Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması için her şeyi yapan İngilizlerin hatırı için ders kitaplarımızda bu savaş yer almadığı gibi, daha birçok tarihi gerçekler de maalesef çarpıtılarak bizlere okutulmuştur… Zaman zaman bazı meclislerde olsun veya halkımız arasında yapılan sohbetlerde olsun her hangi önemli bir konu tartışıldığında; “eğri oturup doğruyu konuşalım” diye bir söz söylenir? Hayır, efendim; biz bugün doğru oturup doğru konuşacağız. Son yüz yıldır bir kesim var ki, kendi çıkar ve siyasi menfaatleri uğruna bu milleti kandırmak için akla, hayale gelmeyecek yalan, dolan, iftira ve karalama kampanyaları ile bu milleti yüz yıla yakındır sindirmeye ve kandırmaya çalıştılar ve ilk başta bu milletin gerçek tarihini yalanları ile yok ettiler…

Daha Cumhuriyet kurulmadan önce, Osmanlı’nın son dönemlerinde yönetimi elinde bulunduran ve iktidar olma hırsları uğruna, Osmanlı devletinin yıkılışına sebep olan (Masonlar) tarafından kurulmuş olan (İttihat Terakki) zihniyetinin paşası Enver Paşa, İtilaf Devletlerine karşı Almanlarla beraber hareket etmek istemesi nedeni ile, 1915’lerde meydana gelen Çanakkale savaşında, Osmanlı’nın 5’inci ordusunun başına, Alman General Otto Liman von Sanders ve Osmanlı paşası General Mehmet Esat Paşa, komutasında, 7 Osmanlı paşası ve 5 Alman generali ile Osmanlı’nın en zayıf dönemlerinden dahi 7 düvele karşı 250 bin şehit verilerek kazanılmış bir zaferin çarpıtılarak tarih kitaplarında yer alması oldukça düşündürücüdür.

Evet, Osmanlı ve Almanların bu savaşta İtilaf Devletlerine karşı müttefik olmaları nedeniyle bu savaşın başkomutanları Alman General Otto Liman von Sanders ve Osmanlı paşası General Mehmet Esat Paşa ve diğer bütün ordu ve alay komutanlarını yok sayarak, daha sonra bu savaşa katılmış olan 57. Alayın komutanı yarbay rütbesinde olan Mustafa Kemal’i tarih kitaplarında ön plana çıkarıp diğer bütün komutanların büyük başarılarını yok saymak; Çanakkale savaşının asıl gerçekleri ile hiç alakası olmayan ve gerçek tarihle bağdaşmayacak bir kasıtlı çarpıtmadır.

Evet, Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı sırasında yarbay rütbesinde bir Osmalı subayıdır. Savaşın başlamasıyla aktif görevde bulunmak isteyen Kurmay Yarbay Mustafa Kemal 20 Ocak 1915 yılında 3. Kolordu emrinde 19. Fırka Komutanlığı’na atandı. 25 Nisan’da 27. Alay ile beraber, komutanı olduğu tümenle beraber Arıburnu’nda Anzakların ilerleyişini önledi. Haziran 1915’te Albaylığa terfi etti. Ağustos ayında I. Anafartalar Muharebesi’ni yönetti ve devamında Conkbayırı’nda Yeni Zelanda birliklerini mağlup etti. Evet, Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’na “yarbay” olarak başlamıştır, fakat beş hafta sonra 1 Haziran 1915’te “albay” olmuştur.

Evet, “Avrupa’da Sanayi İnkılâbı ile alevlenen sömürgecilik yarışı, hammadde ve pazar arayışı ile Fransız ihtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı, Avrupa Devletleri’ni aralarında büyük rekabete, bloklaşmaya ve dünya savaşına götürdü. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı öncesi İtilaf Devletleri’nin yanında yer almak istedi. Fakat temel hedefi, Osmanlı topraklarını paylaşmak isteyen İtilaf Devletleri, bu teklife sıcak bakmadı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, 2 Ağustos 1914’te İttifak Devletleri’nin yanında yer aldı. Rusya’nın yardım isteği, İngiltere`yi harekete geçirdi. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nin açılmasıyla İngiltere, zor durumda kalan Rusya’ya yardım götürmek istedi.

Hedefi, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul`u ele geçirmek ve devlete son vermekti. Böylece, savaşın kısa sürede bitirilmesini sağlayacaktı. İngiltere, Osmanlı Devleti’ni ‘Yenilmez Armada’sı ile dize getireceğini ve sadece deniz kuvvetini kullanarak boğazlardan geçebileceğini düşünerek, Fransa ile beraber büyük bir donanma hazırladı. Osmanlı Devleti de, Boğazları korumak için, Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa başkanlığında gerekli önlemlerini aldı. Tabyalarını güçlendirdi ve mayın hatları oluşturdu. Boğazın güçlendirilmesinde Alman General Merten Paşa da katkı sağladı.

Çanakkale Savaşı’na fiilen 7 Türk general ile 5 Alman general katıldı. Türk generaller Esat Paşa, Mehmet Vehip Paşa, İsmail Cevat Paşa, Ali Mustafa Fevzi Paşa, Çolak Faik Paşa, Mehmet Ali Paşa, Mustafa Hilmi Paşa; Alman generaller ise Liman Von Sanders Paşa, Von Der Goltz Paşa, Weber Paşa, Metren Paşa ve Trommer Paşa idi. (Kaynak: Yazar: HATİCE IŞILDAK KARA / Danışman: YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA BIYIKLI Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi)

Çanakkale Savaşları sonunda, üst düzey Osmanlı generalleri Mehmet Esad Paşa başta olmak üzere ve diğer bütün generallerin yeteneği ve Türk askerinin savaş azmi, cesareti karşısında 9 Ocak 1916 yılında düşman çekilmek zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale savaşları, Gelibolu Savaşı, komutanlar, Türk generaller, Mehmet Esat Paşa, Vehip Paşa, Cevat Paşa, Fevzi Paşa, Mustafa Hilmi Paşa, Çolak Faik Paşa, Mehmet Ali Paşa, Yarbay Mustafa Kemal ve Alman generaller, Liman von Sanders Paşa, Von Der Goltz Paşa, Mert Paşa, Trommer Paşa, Weber Paşa” Çanakale savaşında 7 düvele karşı zafer kazanmış ve Çanakkale boğazında düşman geçit vermemiş ve Osmanlı devleti en zayıf döneminde bile büyük bir zafer kazanmıştır..! (Kaynakça: Yazar: HATİCE IŞILDAK KARA / Danışman: YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA BIYIKLI Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi)