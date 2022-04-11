'Bu millete hiçbiriniz güven vermiyor!'

Adam yokluğu demek, bu ülkeyi yönetecek, sorunlarına çare olacak, milletin ümit beslediği bir adam yok demek maalesef. Adam var da, yok. Çünkü, anketlerde soruluyor. Bu ülkeyi kim yönetir? En büyük muhalefet parti lideri yüzde 4.5 oy alıyor. Zaten 10 sefer seçim yenilgisi yaşamış ama koltuğuna sıkı sıkıya yapışmış biri oturuyor.

Ekonomiyi kim düzeltir? Diye soruluyor. Ekonomiden sorumlu eski bakan ve partisi ilk 10’a giremiyor bile. Anketi yapan da solcu muhalif bir CHP’li. Ortalık vizyonsuz, kısır, siyasi laklak edebiyatı yapanlardan geçilmiyor.

Bremen Mızıkacıları 6’lı ittifak oturup, oturup yemeklerini yiyip, çaylarını içip kalkıyorlar. Neymiş? Güçlendirilmiş parlementer sistemine geçecek projeyi hazırlamışlar. Yahu sen önce bir seçil. Sonra referanduma götürmek için yeterli çoğunluğa ulaş. Ki; zaten bu matematiksel olarak mümkün değil. Ki; halk aldığı yetkiyi size tekrar verir mi? Hiç düşünmez misiniz bunu?

Bu millet bilmiyor mu yüzlerce oturum yapıp da Cumhurbaşkanı seçemediğinizi, koalisyon acziyetinizi bilmiyor mu? 1.5 ayda bir hükümet değiştiğini.

Biliyor. E siz ne yapıyorsunuz?

Dostlar alışverişte görsün.

Yahu millet bunları yutmaz.

Bırak şu manda yoğurdu muhabbetlerini. Basitleşmeyin. Ülke kötü durumda mı, hayat pahalı mı, ekonomi kötü mü? Eyvallah. Sen bu hayat pahalılığını nasıl bitireceğini anlat. Benzini, doğalgazı, elektriği yüzde 50 ucuzlatacak mısın?

Enflasyonu, düşürüp, faizi düşürecek, paramızı nasıl değerli yapacaksınız?

Memurun, işçinin, emeklinin, asgari ücretlinin maaşlarını yüzde 100 artıracak mısın? Ete, süte, una, yağa ve tarım ürünlerine yapılan zamları yüzde 50 indirecek misin? Onu anlatın. İzah edin. Kaynağınızı açıklayın.

Bu milleti ikna edin. Veya deyin ki;

Enerji, petrol ürünleri, gıda vb. ürünlerin fiyatları pandemi, savaş, kuraklık sebebi ile arttı bir şey yapamayız. De adam gibi. Mertçe. Lafı gevelemeyin.

Ülkenin geleceğine yönelik,

Doğalgaz arama, savunma sanayi üretimleri, projeleri ne olacak onları anlat.

Uluslararası ilişkilerde içine mi kapanacaksın, Çin gibi mi olacaksın, onu açıkla.

Muhtemel bir 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmesi halinde HDP’nin destek olması karşılığında HDP’ye neler vereceğinizi bu millete açıklayın. Açık ve net olun. Şeffaf olun. Seçim sandıklarına yeter miktarda adamınızı koyun. Sonra kalkıp seçim güvenliği, çöpte oy pusulası, mühürsüz oy edebiyatı yapmayın.

Nereleri kamulaştıracaksınız? Eskiden arpalık olan, hep zarar eden KİT’leri tekrar mı diriltecek siniz? Onu söyleyin.

Bu millete hiçbiriniz güven vermiyor. Anketleri okuyamıyor musunuz? Seçilemeyince de kalkıp bu millete koyun, bidon kafa, makarnacı diyerek küçümsemeyin. Çünkü siciliniz kabarık.

Helallik istemenizi de bu millet yutmaz. Çünkü, darbeler karşısındaki duruşunuzu, dayatmalarınızı, baskıları, başörtüsü ve katsayı zulümlerinizi, vesayet dönemlerini, ordu göreve zılgıtlarınızı bu millet unutmaz.