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"Bu millet size oy vermeyecek"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:- "Sen çalışma, 27 senedir yat. Her girdiğin seçimde yenil. Yenildikçe 'Başardık' de ondan sonra milleti saf yerine koy, halk oy verecek diye bekle. Bu millet size oy vermeyecek, DSP geliyor" - "Televizyon televizyon dolaşıp, DSP nereden çıktı diyorlar. Sen 33 senedir uyuyor musun? 33 senedir bu parti burada, üç defa devleti yönetti. Senden daha bir defa bakan olmadı"- "Abdullah Gül'ün peşinden koşturup, kapısında yatıp, yalım yalım yalvaran gel cumhurbaşkanı adayımız ol diyen ben miyim? Sivas'ta, Madımak'ta 27 canı katlettiler. O işin içindeki insanlarla kol kola girip, onları meclise taşıyan ben miyim?"

26 Şubat 2019 Salı 18:44
"Bu millet size oy vermeyecek"

ANTALYA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sen çalışma, 27 senedir yat. Her girdiğin seçimde yenil. Yenildikçe 'Başardık' de ondan sonra milleti saf yerine koy, halk oy verecek diye bekle. Bu millet size oy vermeyecek, DSP geliyor." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Aksakal, Serik seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Burada halka hitap eden Aksakal, birlik, beraberlik ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu topraklarda gözü olan uluslararası emperyalistlere en büyük dersi Bülent Ecevit'in verdiğini söyleyen Aksakal, "Üzerimize saldıkları PKK terör örgütünün elebaşını kulağından tutup getirip İmralı'ya tıkan Ecevit'tir." dedi.

Daha sonra Aksu ilçesindeki seçim ofisini açan Aksakal, burada yaptığı konuşmada, DSP'nin 2007'de ciddi bir oy potansiyeline ulaştığını belirterek, "Ecevit öldü, DSP bitti' dediler. Hiç kusura bakmayın Atatürk öldü, Cumhuriyet bitti mi? Ecevit öldüğü için DSP bitmez. Ecevit gibi binlerce Demokratik Sol Partili var, bu bayrak da her an sallanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin görevinin ayrıştırmak, bölmek olmadığına işaret eden Aksakal, Ecevit'ten sevgiyi, siyasette dürüst olmayı ve dürüst kalmayı öğrendiklerini ifade etti.

Yurtsever, halksever, milliyetçi olduklarını vurgulayan Aksakal, kendilerine de ittifaka girmelerinin teklif edildiğini ancak girmediklerini, bu manada ittifak diye bir şey kabul etmediklerini dile getirdi.

- "Senden daha bir defa bakan olmadı"

Aksakal, şunları kaydetti:

"Televizyon televizyon dolaşıp, DSP nereden çıktı diyorlar. Sen 33 senedir uyuyor musun? 33 senedir bu parti burada, üç defa devleti yönetti. Senden daha bir defa bakan olmadı ama korkunun ecele faydası yok, DSP geliyor. Yok efendim AK Parti'nin projesiymiş. Yok bilmem neymiş? Hep medyada kendilerini anlatıyorlar, milleti kandırıyorlar. Televizyonda izlediklerinize inanmayın. DSP'nin yanından, yakınından proje geçmez."

"Bunlar yıllar yılı Atatürk'ü sömürdüler artık tükettiler. Orası bitti şimdi Ecevit'e tutunmaya başladılar. Bunların hepsi oldu Karaoğlancı. 'Dağlara taşlara Karaoğlan yazdık' doğru, yazdınız. 12 Eylül'den önce o partinin genel başkanı Ecevit'ti." diyen Aksakal, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na inenin, Ege'nin mavi sularında mücadele edenin Ecevit olduğunu anlattı.

Aksakal, "Senin de hayatında göreceğin en son başbakandı Ecevit, daha da göreceğin yok zaten. Görmeye de niyetin yok ama niyeti olanlara çamur atmaya kalkıyorlar. Efendim Karaoğlan'ın partisine, AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mı? Ben mi seçim kazandırıyorum? AK Parti'yi iktidara taşıyan sensin en başta." dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, şöyle devam etti:

"Abdullah Gül'ün peşinden koşturup, kapısında yatıp, yalım yalım yalvaran 'Gel cumhurbaşkanı adayımız ol.' diyen ben miyim? Sivas'ta, Madımak'ta 27 canı katlettiler. O işin içindeki insanlarla kol kola girip, onları meclise taşıyan ben miyim? Ekmeleddin'i, cumhurbaşkanı adayı yapan ben miyim? Bütün bunları yapan sen, AK Parti'ye seçim kazandıran ben mi oluyorum? Hadi oradan diyorum ben de. Şimdi etekleri tutuştu, DSP'yi oldum olası yok saymaya çalıştılar, Ecevit'in partiyi kurduğundan bu yana. DSP seçime giriyor, bölüyor. Neden böleyim ben. Milletin oyu senin babanın tapulu malı mı? Sen çalışma. 27 senedir yat. Her girdiğin seçimde yenil. Yenildikçe 'Başardık' de ondan sonra milleti saf yerine koy. Halk oy verecek diye bekle. Bu millet size oy vermeyecek, DSP geliyor. Oyları bölmek diye bir şey yok biz toplumu kucaklaştırmaya geliyoruz. Toplumu kardeşçe, dostça, dürüstçe yönetmek için bunların önündeyiz biz."

Daha sonra Muratpaşa ilçesinde seçim ofisi açılışı yapan Aksakal, programlarını basına kapalı sürdürdü.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:44
  1. Aksu
  2. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
  3. seçim

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