"Bu millet, hiçbir dönemde yıkım ekibinin yanında yer almamıştır"

KASTAMONU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu millet, tarihinin hiçbir döneminde yıkım ekibinin yanında yer almamıştır." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Tahsin Babaş'ın, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Proje Tanıtım Toplantısı"na katılan Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Herkesin gözünün kulağının Türkiye'de olduğuna işaret eden Bakan Turhan, şunları söyledi:

"Türkiye, bu medeniyetin son kalesi, son umudu. Meseleye böyle yaklaşmak gerekir. Böyle yaklaştığınız takdirde bölgede yaşananların hiçbirinin tesadüf olmadığını daha iyi anlayacaksınız. O nedenle çok uyanık olmamız lazım. At izi, it izine karışmış ve her şeyin çivisi çıkmış durumda. Hakkı hukuku olan değil, gücü olan her şeyi belirlemek istiyor. Maalesef bu güç sahipleri, bu emperyalistler her şeye ve her coğrafyaya hükmetmek istiyor. Türk İslam medeniyetini hedef alıyorlar. Bu davanın lideri sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. 900 yıl önce ne ise 100 yıl önce ne yapmak istedilerse, birtakım güçler bugün de aynısını yapmak istiyor. Kendi düzenlerinin dışında bir düzen kurucu, oyunlarının dışında bir oyun kurucu, çıkarlarının dışında bir hakimiyet alanı görmek istemiyorlar. Buna karşın biz, başından beri millet olarak da hükümet olarak da buna 'hayır' diyoruz. 'Ya istiklal ya ölüm' milletimizin varoluş şiarıdır."

Hükümet olarak güçlerini asil milletten aldıklarını belirten Turhan, "Sizlerden aldığımız yüksek irade ve güçle, bir yandan küresel kuşatma girişimlerini tarumar ederken, diğer yandan darbelerle, muhtıralarla, terör örgütleriyle, ekonomik tehditlerle topyekun mücadele ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizi bir baştan bir başa imar edip şaha kaldırıyoruz." diye konuştu.

- "Bu millet, tarihinin hiçbir döneminde hayır getirmeyende şerde ittifak etmemiştir"

Belediye seçimlerini siyasette basılan zemin olduğunu kaydeden Turhan, siyasetin tavanda değil, tabanda maya tuttuğunu belirtti. 31 Mart yerel seçimlerinin öne mine değinen Turhan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesinde daha fazla söz ve iddia sahibi oldukça, her seçim, sıradan seçim olmanın ötesinde anlamlar taşır oluyor. 31 Mart'ta yapacağımız seçimde kuşkusuz böyle. O tarihte sadece şehrimizin belediye başkanını seçmeyeceğiz. Aynı zamanda istikbalimizin seçimini de yapmış olacağız. Yani geleceğimizin, evlatlarımızın, torunlarımızın seçimini yapacağız 31 Mart'ta. Çünkü bir tarafta milletinin, devletinin bekasını her şeyin önünde tutan Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta oynanan küresel oyunlara aracılık eden zillet, illet ittifakı ve taşeronları. Bu millet, tarihinin hiçbir döneminde hayır getirmeyende şerde ittifak etmemiştir. Bu millet tarihinin hiçbir döneminde taşeronlara pabuç bırakmamıştır. Bu millet, tarihinin hiçbir döneminde yıkım ekibinin yanında yer almamıştır. Allah'ın izniyle yine yer almayacaktır. Milletimizin en önemli özelliklerinden biri yanlışta ittifak etmemesidir. Çünkü necip bir milletiz. Öteden beri siyasal mühendislik oyunlarıyla milletimizin önüne birtakım tercihler sunulmuş ancak milletimiz her defasında gönlünden geçene yönelmiştir. Bütün mesele milletin gönlünde yer etmektir."

Tarih boyunca milletin, özünden olanın izinden gittiğini anlatan Turhan, "Önümüzdeki kritik yerel seçimlerde de milletimiz elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidecektir. Bunun için elbette sizlere çok iş düşüyor. Çünkü siz AK davanın yılmaz savunucularısınız. Siz, tabansınız. Taban olmadan tavan olmaz. Siz köksünüz. Kök olmadan dal, meyve olmaz. Siz, asıl olansınız. Asıl olmadan asil olunmaz. O nedenle sizlere büyük iş düşüyor. Her kapıyı çalmalı, her gönüle el uzatmalıyız. Samimi, gayretli ve tevazu sahibi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Kastamonu'ya yaklaşık 4 milyonluk yatırım yaptıklarını belirten Turhan, devam eden birçok çalışmalarının olduğunu söyledi. Çalışmaların tamamlandığında Kastamonu'nun ulaşım sorununun kalmayacağını anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Biz, ölümden başka her şeyin çaresi olduğuna iman etmiş kimseleriz. Allah güç verdikçe, sizler arkamızda durdukça, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Yeter ki en değerli hazinemiz olan birliğimize, beraberliğimize halel gelmesin. İnşallah birlik ve beraberliğimizi daima koruyacak, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yüreklerimiz aynı heyecanla atacak, büyük Türkiye ideali için hep birlikte ilerleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir olacak, iri olacak, diri olacağız. Projelerin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın projelerini anlatmasının ardından AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de selamlama konuşması yaptı.

Program Uğur Işılak'ın konserinin ardından sona erdi.