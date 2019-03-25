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"Bu millet gönderinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "24 Haziran'da milletten bir vize aldık. Bu vize 'Recep Tayyip Erdoğan 2023'e kadar ülkeyi yönetsin' vizesi idi. Ben yeni bakan seçildim, bir ay oldu olmadı, bir baktık döviz kurları yükselmeye başladı. Bir sebebi var mıydı? Yoktu ama yurt dışından başlayan bir operasyondu. Son günlerde de aynısını yapıyorlar ama bilmiyorlar ki bu millet yeri gelir aç kalır ama gönderinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez"

25 Mart 2019 Pazartesi 15:50
"Bu millet gönderinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez"

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son seçimde 24 Haziran'da milletten bir vize aldık. Bu vize 'Recep Tayyip Erdoğan 2023'e kadar ülkeyi yönetsin' vizesi idi. Ben yeni bakan seçildim, bir ay oldu olmadı, bir baktık döviz kurları yükselmeye başladı. Bir sebebi var mıydı? Yoktu ama yurt dışından başlayan bir operasyondu. Son günlerde de aynısını yapıyorlar ama bilmiyorlar ki bu millet, yeri gelir aç kalır ama gönderinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Erfelek ilçesine gelen Bakan Pakdemirli, Erfelek Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Yılmaz'dan ilçe hakkında bilgi alan Pakdemirli, ardından AK Parti Erfelek ilçesi Seçim Bürosu'nun önünde vatandaşlara hitap etti.

Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2007'den bu yana farklı konularla zor durumlara düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

AK Parti'nin iktidarda bulunduğu süre zarfında 13 kez seçime gidildiğini ve bunların hepsinde halkın kendilerine görev verdiğini belirten Pakdemirli, güvendikleri tek yerin millet olduğunu vurguladı.

Bakan Pakdemirli, ülkenin yine bir seçime gireceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son seçimde 24 Haziran'da milletten bir vize aldık. Bu vize, 'Recep Tayyip Erdoğan 2023'e kadar ülkeyi yönetsin' vizesi idi. Ben yeni bakan seçildim, bir ay oldu olmadı, bir baktık döviz kurları yükselmeye başladı. Bir sebebi var mıydı? Yoktu ama yurt dışından başlayan bir operasyondu. Son günlerde de aynısını yapıyorlar ama bilmiyorlar ki bu millet, yeri gelir aç kalır ama gönderinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez. Bu millet çok travmalar yaşadı. Adnan Menderes'i ne yaptılar ? Astılar. Özal'ı belki de zehirlediler. Peki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı vesayetçilere teslim edecek mi? Hayır etmeyecek. Zaten bizim de güvendiğimiz tek yer millet. Millet ne derse başımız üstünde."

CHP'yi artık Atatürk'ün kurduğu parti olmamakla eleştiren Pakdemirli, "Bugün terörle kol kola olan siyasi partilerle iş birliği yapan CHP'ye Atatürk'ün partisi deme imkanımız var mı? O zaman bu seçimde milletin egemenliğinin ve gücünün devamı için AK Parti'ye desteğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Erfelek ilçesinde toplam 240 dekar alanda ceviz, ıhlamur ve badem ormanları oluşturacaklarını belirterek, 3 yıllık bakımın ardından bu ormanların bedelsiz olarak 49 yıllığına köylülere tahsis edileceği müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:50
  1. Erfelek ilçesi
  2. Sinop
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. ziyaret

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