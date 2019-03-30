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"Bu millet geleceğine, vatanına ve bayrağına sahip çıkacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Bu ülkenin üzerinde senaryo yazanlar, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar var ama onlar rahatsız olsa da bu millet geleceğine, vatanına ve bayrağına sahip çıkacak"- "Biz bu ülkeyi böldürmeyiz. 82 milyon bu ülkede kardeştir, birdir. Biz 82 milyon vatandaşın oyunu alacağız. Huzurun korunmasını istiyoruz. Huzurun ve istikrarın teminatı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

30 Mart 2019 Cumartesi 14:54
"Bu millet geleceğine, vatanına ve bayrağına sahip çıkacak"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkenin üzerinde senaryo yazanlar, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar var ama onlar rahatsız olsa da bu millet geleceğine, vatanına ve bayrağına sahip çıkacak." dedi.

Gül, Nurdağı ilçesinde kapalı pazar yerinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, alandaki coşkunun yarın Cumhur İttifakı'nın yaşayacağı zaferi müjdelediğini söyledi.

Bayrağın, ezanın ve vatanın yanında olan milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi el ele kurduğunu anlatan Gül, "Türkiye'nin düşmanları diyor ki 'Erdoğan ve Bahçeli kaybetsin.' Peki kim kazansın? Bunu diyenlere sandıkta en güzel cevabı vermeye hazır mıyız? Bu ülkenin üzerinde senaryo yazanlar, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar var ama onlar rahatsız olsa da bu millet geleceğine, vatanına ve bayrağına sahip çıkacak." diye konuştu.

Gül, tek dertlerinin vatanın birliği ve ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, memurun, esnafın daha fazla para kazanması için çalıştıklarını, bu yönde de çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

- "31 Mart yeniden kalkınma için tarihi bir gündür"

Bu vatan ve memleket için çalışanları Nurdağı'nın hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatan ve bayrak için canını veren şehitlerimiz var. Bu vatanı sokakta bulmadık, sandıkta kaybedecek değiliz. Bu ülkeyi ve vatanı çukurlar kazarak bölmek isteyenler oldu ama biz onları kazdıkları çukurlara gömdük, gömmesini de biliriz. Biz bu ülkeyi böldürmeyiz. 82 milyon bu ülkede kardeştir, birdir. Biz 82 milyon vatandaşın oyunu alacağız. Huzurun korunmasını istiyoruz. Huzurun ve istikrarın teminatı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Partili partisiz herkesten çocuklarımızın geleceği için sandığa gidip en güçlü desteği vermelerini istiyoruz.

Bakın bir görüntü çıktı, Edirne Belediye Başkanı... 15 Temmuz'da kadehini kaldırıp 'Şerefe' diyor. Bizim gencimiz tanka, tüfeğe kafa tutarken bu kafa kadeh kaldırıp 'Şerefe' diyor. Bunlara sandıkta gereken cevabı verelim. Edirne Belediye Başkanı'nın bu kafası 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin.' kafasıdır. Bunlara gereken cevabı sandıkta verecek miyiz? 31 Mart, bir hesaplaşma değil, yeniden kalkınma için tarihi bir gündür. Hep beraber kucaklaşarak yolumuza devam edeceğiz."

Gül, Nurdağı'nın tüm sorunlarını hükümet olarak çözeceklerini vurgulayarak, "Sizin sorunlarınız başımız gözümüz üstüne. Sizin arkanızda Recep Tayyip Erdoğan var. Adayımız Ökkeş Kavak'a en güçlü desteği vereceğinize inanıyorum. Büyükşehir'de de Fatma Şahin'i destekleyeceğiz. Bu iş iki ayaklı. İki ayağı sağlama alıp Nurdağı'na hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sandıktan çıkacak sonuçla Türkiye düşmanlarının üzülüp sevdalılarının sevineceğini belirten Gül, Cumhur İttifakı'na Gaziantep ve Nurdağı'nın çok güçlü destek vereceğini iyi bildiğini sözlerine ekledi.

- Bakan Gül mangal başında

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Kalealtı Mahallesi'ndeki ocakbaşı kebapçısında kentteki sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.

Mangalın başına geçerek kebap pişiren Gül, fenomenlerle sohbet etti. Daha sonra mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla çay içen Gül, halkın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Gül ile selamlaşarak sohbet eden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletin. Onu çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:54
  1. 31 Mart
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  3. Gaziantep
  4. Nurdağı
  5. seçim

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