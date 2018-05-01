Bu meyve okulu birbirine kattı!

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde önceki gün ortaya çıkan kötü bir koku, binada gaz sızıntısının olduğu endişesiyle öğrencilerin tahliyesine neden oldu. Cumartesi günü üniversite kampusunda meydana gelen olayda, kötü kokunun yayılması üzerine önlem olarak yaklaşık 500 öğrenci tahliye edildi.



KOKUNUN SESBİ 'DURYAN' MEYVESİ



Yapılan araştırma sonucunda kokunun Asya'da yetişen "duryan" isimli meyveden geldiği anlaşıldı. Öğrenciler kütüphanenin lağım gibi koktuğunu ve kokunun havalandırma nedeniyle tüm binaya yayıldığını söyledi.