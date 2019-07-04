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Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye tamirciliği

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan 60 yıllık şemsiye tamircisi Raşit Taner, yok olmaya yüz tutmuş ve Türkiye’de sayılı kişilerin yaptığı mesleğini devam ettirmeye çalışıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye tamirciliği

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan 60 yıllık şemsiye tamircisi Raşit Taner, yok olmaya yüz tutmuş ve Türkiye’de sayılı kişilerin yaptığı mesleğini devam ettirmeye çalışıyor. Son ustaları ile mesleği ayakta tutmaya çalışan kişilere destek veren Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de, ziyaretiyle Raşit ustayı şaşırtırken, emektar usta, "Çalışma hayatım boyunca ilk ziyaretime gelen kaymakam siz oldunuz" dedi.


Tire ilçesinde yaşayan 60 yıllık şemsiye tamircisi Raşit Taner, mesleğinin son temsilcilerinden biri. 71 yaşındaki emektar usta, yıllardır mesleğini yaşatmak için mücadele verirken, işini aşkla, özenle yapıyor.


Yok olmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili harekete geçen Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, son ziyaretini Raşit Taşer’e yaptı. Geçtiğimiz hafta, ilçe genelinde yok olmaya yüz tutmuş kalaycı ve semerci ustalarını ziyaret eden Tanrıseven’i karşısında gören emektar, oldukça şaşırdı.



"‘Kaymakam Bey gelecek’ dediklerinde tabi biraz şaşırdım"


71 yaşındaki Tireli şemsiye tamircisi Raşit Taşer Kaymakam Tanrıseven’in kendisini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taşer, "Bana kaymakamlıktan bir arkadaş gelip ‘uygunsanız Kaymakam Bey sizi ziyaret edecek’ dedi. Beni bugüne kadar birçok kişi ziyaret etti; ama 60 senelik meslek hayatımda mülki amir görmedim. Yalan söylemeye gerek yok. ‘Kaymakam Bey gelecek’ dediklerinde tabi biraz şaşırdım ve hemen ‘Buyursun gelsin’ dedim. Sağ olsun kaymakamımız bizleri onurlandırdı, mutlu etti. Kendisinin zaten sürekli halkın içinde olduğunu duyuyorduk. Bize gelmesi de bugüne nasipmiş; teşekkür ederim" dedi.


Raşit Taşer usta, "Makamınıza saygımız sonsuz; ama sizi insan olarak da çok seviyoruz. Halkın içine karışıyorsunuz, Ne mutlu. Her baba yiğidin harcı değil. Ziyaretinizden onur duyduk. Biz sizi çok sevdik" şeklinde konuştu.


Ustalara saygı kapsamında, yıllarca hizmet eden el sanatları ustalarını ziyaret eden Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven da, Türkiye’de ender ustalardan olan Tireli şemsiye ustası Raşit Taşer’i ziyaret ederek onunla sohbet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



"Amacımız; yok olmaya yüz tutan el sanatlarına sahip çıkmak"


Tanrıseven, göreve başladığından bu yana sık sık esnaf ziyaretleri yaptığını ifade ederek, şöyle devam etti:


"Bize gelen herkese kapımız açık; ama gelemeyene de biz giderek vatandaşımızı dinliyoruz. Tire, binlerce yıllık tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeni ile kültürel zenginliği olan bir kent. Bizler de Tire Kaymakamlığı olarak bu el sanatlarının yok olmaması adına açtığımız kurslarla destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız; yok olmaya yüz tutan el sanatlarına sahip çıkmak, onları koruyarak gelecek kuşaklara yaşatmak. Tarihe tanıklık eden, yılların el sanatları ustası olan büyüklerimizin başımızın üzerinde yeri var."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
  1. sanat
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