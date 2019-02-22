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"Bu memleketin herkesi kucaklamaya ihtiyacı var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı:- "Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura, barışa, herkesi kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok"

22 Şubat 2019 Cuma 18:33
"Bu memleketin herkesi kucaklamaya ihtiyacı var"

ADIYAMAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura, barışa, herkesi kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok. " dedi.

Salıcı, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığıkonuşmada, vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu kadar güzel bir tablo görmediğini dile getiren Salıcı, "Başörtülü bacılarım, kasketli amcalarım, iş yerinden çıkıp gelmiş arkadaşım, esnaf, köylü ve Besnili vatandaşlarım burada. Kılığına kıyafetine bakmıyoruz. Nasıl giyindiğine ne yediğine bakmıyoruz. Söylediği türkünün, konuştuğu dilin ne olduğuna bakmıyoruz. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısın? Vatandaşısın. Benim kardeşimsin o zaman." ifadesini kullandı.

Salıcı, CHP'nin herkesin oyuna talip olduğunu, partilerinin "72 milleti" aynı gözle görenlerin partisi olduğunu kaydetti.

Salıcı, açılışın ardından Gölbaşı ilçesine giderek, Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, partileri hakkında olumsuz cümleler kurulduğunu dile getiren Salıcı, şöyle devam etti:

"Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura, barışa, herkesi kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok. Etmiş oldukları kötü sözler sahibinindir, bizi bağlamaz. Onun için biz güzellik, sevgi ve huzurdan bahsetmeye devam edeceğiz. Bu vatandaşı, memleketi birbirine kırdıracak, böldürecek, kem gözle baktıracak bir ortamın artık kapanması gerekiyor. Yapılacak şey, Cumhuriyet Halk Partili adayları desteklemek."

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi iktidar değiştiği için sıkıntıya girmeyecek kadar güçlü bir devlet olduğu vurgulayan Salıcı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok yerde belediye başkanlarının değişeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dimdik ayakta kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Salıcı'ya, programlarında, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:33
  1. Adıyaman
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı
  3. Oğuz Kaan Salıcı

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