ŞIRNAK (AA) - AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, "Bundan sonra memleketimizde kan ve gözyaşının dökülmemesi gerekiyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın cenazeleri artık gelmesin. Bu memleketi yıkanlara artık yeter." dedi.

Birlik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı Kürtçe konuşmada, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, Şırnak halkıyla gurur duyduğunu söyledi.

Bu davanın Şırnaklıların davası olduğunu ifade eden Birlik, "Artık memleketimizi sahiplenmeliyiz. Bundan sonra memleketimizde kan ve gözyaşının dökülmemesi gerekiyor. Annelerimizin, kız kardeşlerimizin ağlamaması gerekiyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın cenazeleri artık gelmesin. Ne zamana kadar susacağız? Başımızı daha fazla eğmemeliyiz. Bu memleket bizim, hiç kimsenin değil." diye konuştu.

Artık memlekette 24 saat huzurun olması, kepenklerin kapanmaması ve insanların rahatça dolaşabilmesi gerektiğini dile getiren Birlik, "Bu memleketi yıkanlara artık yeter. Bundan böyle onların istediği olmayacak. Bu alanda gördüğüm kalabalık her şeyin ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Kardeşçe el ele verilmesi gerektiğine işaret eden Birlik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gördüğüm heyecanla kimse sizi alt edemez. İnanın eğer biz memleketimize sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz. Biz de Türkiye'nin bir parçasıyız. Eğer Türkiye güzel olursa, biz de güzel oluruz. Allah rızası için Nuh Peygamberin memleketini sahipleneceğiz. Her açıdan zengin bir memleket. Madem ki bu kadar mukaddes bir şehre sahibiz, gelin kardeşlerim memleketimize sahip çıkalım. Bu mesele Şırnak'ın huzuru meselesi. Artık kimse bizi kandırmasın, annelerimiz çocukları üzerine ağlamasın, kimsenin ciğeri yanmasın. Üzerlerine titrediğimiz çocuklarımıza yazık değil mi dağa götürüp 3 ayda öldürtüyorsun. Artık yeter, bir gencimizi daha teröre veremeyiz."

- "Kimse kan üzerinden siyaset yapmasın"

Devletin hiç kimseyi birbirinden ayırt etmediğine işaret eden Birlik, Türkiye Cumhuriyeti devletinin herkesin devleti olduğunu aktardı.

Birlik, şunları kaydetti:

"Madem ki hepimiz bu memleketin sahibiyiz, kardeşiz, kıblemiz bir, Müslümanız, Muhammed'in ümmetiyiz, neden birbirimizi öldüreceğiz? Muhammed'in dininde ölüm olmaz, güzellik vardır, kardeşlik vardır. Maalesef bazı nifaklar aramıza girmiş, kardeşi kardeşe öldürtüyor. Hiç kimse bizi birbirimizin eliyle öldürtmesin, kimse kardeşi kardeşe öldürtmesin. Kimse kan üzerinden siyaset yapmasın. Madem kendilerine güveniyorlar, kan üzerinden siyaset yapmasınlar, hizmetleri, fikirleri üzerine siyaset yapsınlar. Gençlerin elinde molotofkokteyli yerine, kalem, defter ve kitap olmalı, onlar okula gitmeli. İşimiz savaş olmasın, işimiz okul, hizmet, kardeşlik, güzellik, huzur olsun. Madem ki Muhammed'in ümmetiyiz, kardeşlik elimizi birbirimize uzatmamız gerekiyor. Artık memleketimiz için hayırlı ve hayırsız olanı bilmeliyiz. Hayırsız olanın peşinden gitmeyelim. Allah bizi Kur'an yolundan şaşırmasın, Peygamberin çizgisinden çıkarmasın."