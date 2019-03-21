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Bu markette para değil dua geçiyor

AK Parti Milletvekilleri Ali Şahin ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi Sosyal Market’ini gezerek vatandaşlarla sohbet ettiler.

21 Mart 2019 Perşembe 15:34
Bu markette para değil dua geçiyor

AK Parti Milletvekilleri Ali Şahin ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi Sosyal Market’ini gezerek vatandaşlarla sohbet ettiler.


Paranın Değil Duanın geçtiği Şahinbey Belediyesi Sosyal Market’ine alış veriş için gelen vatandaşlar AK Parti Milletvekilleri Ali Şahin ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Vatandaşlar kendilerine bu imkânı sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na dualar ettiler.


"Çok güzel bir sistem"


AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal belediyecilik anlamında çok güzel bir çalışma ortaya konduğunu belirterek “Paranın geçmediği marketi ziyaret ettik. Şahinbey Belediyemiz dar gelirli vatandaşlarımıza çok güzel bir hizmet sunmuş. Bir ailenin ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeler bu markette mevcut. Buraya gelen vatandaşlarımız puanlama sistemiyle alışverişlerini yapıp, ihtiyaç duyduğu malzemeleri piyasada satılan ürünlerden daha uygun fiyata alabiliyorlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tarafından verilen bu hizmet tamda sosyal belediyecilik dediğimiz olayı anlatıyor. Buraya gelen vatandaşlarımızla sohbet ettik. Verilen bu hizmetten son derece memnunlar. Çok iyi düşünülmüş ve ihtiyaç duyulan malzemelerin alınabileceği bir sistem kurulmuş. En önemlisi de burada para ödemiyorsun sadece dua ediyorsun. Bu markette dua geçerli. Bu hizmetleri sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.


"Örnek bir uygulama"


AK Parti Milletvekili Ali Şahin paranın değil duanın geçtiği bir marketi ziyaret ettiklerini belirterek, “Dünyanın birçok ülkesini gezdim. Ancak ilk kez her şeyin ücretsiz alındığı ve sadece duanın geçerli olduğu bir marketi ziyaret ettik. Bu hizmeti garibin, gurabanın hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Eminim ki bu uygulama sadece Gaziantep’le sınırlı kalmayacaktır. Örnek ve model teşkil eden bu uygulama dünyanın farklı ülkelerinde ki belediyeler ve farklı sivil toplum kuruluşları tarafından hayata geçirilecek bir proje şeklinde algılanacaktır. İstikrar devam ederse ve sadece Allah’tan korkan kişiler iş başına geçerse işte böyle güzel uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ama Allah’tan korkmayan insanlar işin başına geçtiğinde ise kıtlıklarla, yokluklarla ve kuyruklarla karşılaşıyoruz. Bundan 16 yıl önce insanların bırakın böyle marketlerden dua ile alışveriş yapmasını paraları ile ekmek, yağ kuyruğuna girerlerdi. Ama geçen süre içerisinde insanlar bırakın parayı, ücretsiz olarak gelip bu tür marketlerden alış veriş yapabiliyorlar. Böyle bir Türkiye’yi inşa eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a, böyle bir mağazayı hayata geçiren Mehmet Tahmazoğlu Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:34
  1. doğa

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