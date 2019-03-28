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"Bu mafya ağzıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Nasıl mağdursun? Mahkeme kayıtlarına baktım. Adama 1,5 sene boyunca tehdit mesajı atmışsın. Bu ağız mağdur ağzı mı? Hayır, şantajcı mağrur ağzıdır. Bu ağız mafya ağzıdır"- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "Birbirine benzemez birtakım partileri adeta birbirine yapıştırarak suni bir şekilde zorlamayla bir araya getirmiş durumdalar. Bunların Türkiye'yi yönetme, Ankara'yı yönetme gibi bir dertleri yok. İstikrarımızı bozma yönünde bir oluşumla karşı karşıyayız"

28 Mart 2019 Perşembe 00:22
"Bu mafya ağzıdır"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş hakkındaki "sahte senet" iddialarına karşı kullandığı "Mağdurum" ifadelerine ilişkin, "Nasıl mağdursun? Mahkeme kayıtlarına baktım. Adama 1,5 sene boyunca tehdit mesajı atmışsın. Bu ağız mağdur ağzı mı? Hayır, şantajcı mağrur ağzıdır. Bu ağız mafya ağzıdır." dedi.

Özhaseki, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Bingöllüler Buluşması" programına katıldı.

21 yıllık Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

Özhaseki, Ankara için aday olan diğer isimlerin projelerinin olmadığını, kendisinin seçilmesi durumunda hazırladıkları 5 bin projeyi gerçekleştireceklerini ifade etti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın hakkındaki "sahte senet" iddialarına karşı "Mağdurum" diyerek, kendini savunduğunu dile getiren Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

"Dava dosyalarını inceledim. Senedin sahte olduğu ispat edilmiş. Bundan dolayı da mahkemede 500 bin lira caza yemiş. Yargıtay'da onaylanmış. O davada dolandırıcılık, sahtekarlık, yüz kızartıcı onlarca suç var. Avrupa'da ya da bir başka yerde böyle kirli işe giren adam bırakın Ankara'ya aday olmayı insan içine çıkamaz. Kirli iş var, pis iş var. Karşı tarafta pancar işçisi var, gariban insanlar var. Fakat burada bir mağduriyet edebiyatı ile bizi kandırmaya çalışıyor. Nasıl mağdursun? Mahkeme kayıtlarına baktım. Adama 1,5 sene boyunca tehdit mesajı atmışsın. Bu ağız mağdur ağzı mı? Hayır, şantajcı mağrur ağzıdır. Bu ağız mafya ağzıdır."

Rakiplerinin kendisini Ankaralı olmamakla suçladığını aktaran Özhaseki, "Geriye dönük baktım. Ankara Büyükşehir Belediyesinde son 70 yıl içerisinde belediye başkanlığı yapanların doğum yerine baktım. Kimisi Aksaraylı, kimisi Urfalı, kimisi Sivaslı, kimisi Rizeli. Bunu bana söyleyen Kılıçdaroğlu'ydu. Sen nerelisin kardeşim. Tuncelili. Sana bir şey diyen oldu mu? İzmir'den milletvekilisin. Sana İzmir'den bir semt sorsam bilmezsin. İstanbul'dan belediye başkanı adayı yaptılar seni." diye konuştu.

- "İstikrarımızı bozma yönünde bir oluşumla karşı karşıyayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ise 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 4 sene boyunca Türkiye'de seçim gündeminin olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin ağır saldırılar altında yerel seçimlere gittiğini söyleyen Yılmaz, "Hükümeti yıpratmaya çalışmak isteyenler var. Birbirine benzemez birtakım partileri adeta birbirine yapıştırarak suni bir şekilde zorlamayla bir araya getirmiş durumdalar. Bunların Türkiye'yi yönetme, Ankara'yı yönetme gibi bir dertleri yok. İstikrarımızı bozma yönünde bir oluşumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin istikrarını korumalıyız." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Yalçın Akdoğan, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen de katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:22
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. Bingöllüler Buluşması

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