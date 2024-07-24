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Avrupa Bu maaşa daha fazla katlanılmaz
Avrupa

Bu maaşa daha fazla katlanılmaz

Yeniakit Publisher
2024-07-24 07:39:00 -
Bu maaşa daha fazla katlanılmaz

Almanya’da 45 yıl çalışıp emekli olan 1 milyon kişiye 1200 euronun altında maaş bağlanması, emeklilik sistemine tepki doğurdu. Muhalefet, “Az maaş siyasi skandal” dedi

Uzun süre sigortalı olarak çalışıp emekli olanların bile düşük maaşla karşı karşıya kalması Almanya'da ciddi tartışma konusu haline geldi. Kendi adını taşıyan BSW partisinin kurucusu Sahra Wagenknecht'in Meclis'e verdiği soru önergesinde 45 yıl sigortalı çalışıp emekli olan 5.4 milyon kişiden 1.08 milyonunun 1200 euronun altında maaş aldığı ortaya çıktı.

'AVUSTURYA ÖRNEK ALINMALI'

Wagenknecht, "Bu değer, Alman emeklilik sigortasının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. 45 çalışma yılından sonra her beş emekliden birinin 1200 eurodan daha az maaş alması ise siyasi bir skandal. Bu kadar düşük ve yüksek vergilendirilen bu maaşlara daha fazla katlanılmamalı. Avusturya'da olduğu gibi yüksek emekli maaşı ve emeklilik vergisi frenine ihtiyacımız var" dedi.

HÜKÜMET SİSTEMİ SAVUNDU

Sosyal İşler Bakanlığı ise düşük emekli maaşlarının pek çok sebebi olduğunu ifade etti ve maaşları savundu. Kadınların yarı zamanlı işlerde çalışıp düşük maaş aldığına vurgu yapan bakanlık, yetersiz prim ödemesinin de maaşları düşürdüğünü aktardı. SPD'li Martin Rosemann da "Son yıllarda emekli maaşları oldukça iyi arttı" diye politikalarını savundu.

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