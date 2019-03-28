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Bu listede ‘erkeklere’ yer yok

Edirne merkez Kocasinan Mahallesi’nde muhtar ve azalık yarışına katılan bir adayın listesinde erkekler yer almıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 16:04
Bu listede ‘erkeklere’ yer yok

Edirne merkez Kocasinan Mahallesi’nde muhtar ve azalık yarışına katılan bir adayın listesinde erkekler yer almıyor. Muhtar adayı ev hanımı Cevahir Öztepe, aza aday listesinin tamamını da kadınlardan oluşturdu.


Edirne’nin, 10 bini aşkın nüfusuyla en büyük mahallerinden birisi olan Kocasinan Mahallesi’nde, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi, muhtarlık yarışında oluşturulan bir liste seçmenlerin büyük dikkatini çekti. Muhtar adayı ev hanımı Cevahir Öztepe, 8 kişilik aza aday listesinin tamamını da kadınlardan oluşturdu.



"Kadınlar her dalda olmalı diye düşünüyorum"


Kocasinan Mahallesi Muhtar Adayı ev hanımı Cevahir Öztepe, "Arkadaşlarımla birlikte bu yolda çok iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl aklıma geldi ve dedim ki, ‘Ben neden muhtar adayı olmuyorum. Ben bu işi yapabilirim’ diye düşündüm ve bu konuda da çok cesaretliyimdir. Yıllar önce de sosyal faaliyetlerim oldu. Arkadaşlarıma bu düşüncemi açıkladım ve bana çok destek verdiler. Arkadaşlarımla beraber azalarım olarak bu yola karar verdik. Çalışmalarımızı yapmaya başladık. Kadınların her dalda olması gerekiyor diye düşüyorum. Bazı kadınlarımızın baskıdan dolayı, ailelerinden, eşlerinden gelen baskılardan dolayı kendi yapamadıkları ve yapmak istedikleri ama yapamadıkları, belki biz de onlar için bir ışık oluyoruz. Kadınlar her dalda olmalı diye düşünüyorum" dedi.



"Erkek seçmenlerden de çok olumlu yorumlar alıyoruz"


Kocasinan Mahallesi aza adayı emekli Selva Atalan, "Muhtar adayı arkadaşımla dostluğumuz 35 yıl öncesine dayanıyor. Bize bu düşüncesinden bahsedince sonuna kadar destek olacağımızın sözünü vermiştim. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah mahallemiz adına güzel şeyler düşünüyoruz. Eğer arkadaşımız seçilirse de bunları hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Güzel projelerimiz var, umarım istediğimiz gibi olur her şey. Herkesten çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çok mutlu oluyorlar ‘iyi ki bir kadın aday oldu’ gibi. Erkek seçmenlerden de çok olumlu yorumlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, muhtarlığa adaylığını koyan ev hanımı Cevahir Öztepe, aza listesinin tümünü de kadınlardan oluşturdu. Öztepe’nin listesinde çeşitli işlerde çalışıp emekli ve ev hanımı olan azalar Selva Atalan, M. Gamze Arseven, Gülcan Eseroğlu, Çiğdem Tuncer, Nilay Kıray, Zuhal Aysan, Bilge Subaşı ve Ayşe Vanii yer alıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:04
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