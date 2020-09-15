Bu lağımı kurutun artık! Yine çocuk kitabı, yine rezillik! ‘Ya kız olursam…’

Türev Yayınları tarafından basılan Aziz Sivaslıoğlu tarafından yazılan Büyülü Gökkuşağı isimli çocuk kitabında skandal ifadelerin yer aldığı belirlendi. Kitapta, “gökkuşağı altından geçenin cinsiyet değiştireceği” safsatasına atıfta bulunulduğu görüldü. Söz konusu kitapta, bir çocuğun cinsiyetinin değişmesi durumunda, çevresinin bu durumu meşru göreceği mesajı verildi.

Kitapta, “Çocukken her şeye inanırdık. Gökkuşağının altından geçmeyi hayal ederdik. Geçersek erkek olurmuşuz. Erkeklerse kız olurmuş. Ne saçma şey değil mi?” ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda kitapta, gökkuşağının altından geçerken erkek çocuğun kız çocuğa dönerek, “Ya kız olursam?” diye sorduğu, kızın da karşılık olarak, “Olsun. Yine arkadaş oluruz. Merak etme.” cevabı verdiği görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda da Musa Dinç tarafından yazılan, “Gül ve Düşün” isimli kitapta tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin kullanıldığı ortaya çıkmıştı.