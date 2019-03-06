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Bu kütüphanenin içinde cep sineması da var

Bingöl Üniversitesinde içinde cep sineması ve bireysel çalışma odalarının da bulunduğu bin 200 öğrenci kapasiteli bölgenin en modern kütüphanesi açıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Bu kütüphanenin içinde cep sineması da var

Bingöl Üniversitesinde içinde cep sineması ve bireysel çalışma odalarının da bulunduğu bin 200 öğrenci kapasiteli bölgenin en modern kütüphanesi açıldı. Talep halinde kütüphanenin öğrencilere 24 saat aralıksız hizmet vereceği belirtildi.


Bingöl Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 6 bin metrekare alanda bölgenin en modern kütüphanesi inşa edildi. Selahaddin-i Eyyubi ismi verilen kütüphanenin açılış törenine Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.


Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu üniversiteler kurulurken her şeye muhalefet eden, her şeyi kötülemeyi adeta alışkanlık haline getiren bazı çevreler, dediler ki bunlar tabela üniversitesi olacak. Bunlardan bir şey olmaz dediler. Doğuda, güneydoğuda üniversite mi olur dediler. İşte onlara en güzel cevap Bingöl Üniversitesidir. Gelsinler Bingöl Üniversitesini görsünler. Eminim onlar da mahcup olacaklardır. 12 yıl gibi bir sürede yüzlerce milyon yatırım gerçekleştirdik, altyapılar yapıldı, üst yapılar yapıldı. Spor tesislerinden konferans merkezlerine, ARGE’den kütüphanelere birçok yatırım gerçekleşti. Ve bugün çok şükür Bingöl Üniversitemiz, güzel bir şehir üniversitesi oldu” dedi.



"Bizi üst sıralara taşıyacak gençlere ihtiyacımız var"


Dünyada büyük bir rekabetin olduğunu ve bu rekabetin temel belirleyicisinin de donanımlı nüfus olduğunu aktaran Yılmaz, “Genç donanımlı nüfusumuzla Allah’ın izniyle bu dünyadaki rekabette alnımız ak çıkacağız. Bu binaya ismini verdiğimiz Selahaddin Eyyubi’yi hepimizin okuması lazım. Geçtiğimiz günlerde Kudüs’ün fethinin yıl dönümünü idrak ettik. Bugünün 21. yüzyılında Selahaddin Eyyubi’leri yetiştirmemiz lazım. O günün şartları ile bugünün şartları belki farklı ama bugünün şartlarında ilimle, irfanla, sanatla, kültürle, edebiyatla çok çeşitli alanlarda dünyada bizi üst sıralara taşıyacak insanlara, gençlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



Rektör Çapak: “24 saat açık tutmak istiyoruz”


Bugün görkemli bir kütüphaneleri olduğunu dile getiren Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak ise, "6 bin metrekarelik bir kütüphane, cep sineması, bireysel çalışma odaları, kafeteryası, mescidi ve bütün alanlarıyla harika bir bina. Allah nasip ederse, talep de olursa daha önce ifade etmiştik, bir kısmını 24 saat açık tutmak istiyoruz. Ve imkan olursa 21-22’den sonra kalan öğrencilerimize çay, simit ikramı da yapmak istiyoruz. Bu noktada da inşallah çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimi ile kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılaşa katılanlar kütüphaneyi gezerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
  1. sanat
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