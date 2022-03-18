'Bu küresel badireyi atlatmak için sabırlı olalım'

Bugün hanımla beraber birçok marketi gezdik. Gerekli ihtiyaçlarımızı aldık.

Fiyatlar oldukça yüksek. Daha doğrusu ürkütücü. Marketler tıka basa dolu. Çeşit ürünler ganimet. Ne ararsanız var elhamdülillah. Aklıma 1980 öncesi geldi.Yani eski Türkiye. Bir şey aradığımız zaman bulamıyorduk. “Şu yok, bu yok” derlerdi. Raflar bomboştu. Olduğu zaman da, kuyruğa girmeden, saatlerce beklemeden alamıyorduk. Hele şu mazot, benzin ve sigara kuyruklarını hiç unutmuyorum. Benim yaşımda olanlar iyi bilir.

Kendi kendime “Beterin beteri var” diyerek bir nebze kendimi teselli ettim.

Bir de aklıma Ukrayna geldi. Bu defa biraz daha rahatladım.

“Vatanım, devletim sağolsun, Allah düşman istilâsından muhafaza etsin, askerimize, polisimize ve ordumuza güç kuvvet versin. Sıcacık evimizde güvenle uyuyabiliyoruz” dedim.

Millet olarak bu küresel badireyi atlatmak için; sabır, metanet ve dayanma gücü göstererek Devletimize yardımcı olmak zorundayız. Hiçbir hükümet böyle olmasını asla istemez. Bu bir global sıkıntıdır. Kötü niyetliler ve felaket tellâlları hariç, herkes bunun farkında.