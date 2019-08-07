‘‘ Bu kurban, kardeşinle ol! ’’

Dünyada birçok gönül coğrafyasına ulaşan, farklı iklimlerdeki mazlum ve yoksul insanlara açtığı su kuyularıyla, ramazan ve kurban faaliyetleriyle, eğitime verdiği önemle umut olmayı hedefleyen Çare Gönüllüleri, bu kurban bayramındada Afrika, Asya ve Uzakdoğu bölgeleri olmak üzere toplam 16 ülkede kurban organizasyonları gerçekleştirecek. Binlerce kurbanımilyonlarca yoksulun sofralarına ulaştıran Çare Derneği, geçtiğimiz sene 13 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonuyla milyonlarca mazluma ulaşmanın sevincini yaşamıştı.

10 yıldır ‘‘Biz sadece vesileyiz!’’ sloganıylakurban faaliyetlerini gerçekleştiren Çare Derneği’nin öne çıkan özelliği ise kesilen kurbanların, görsel ve/veya video şeklinde hayırseverlerle ismen paylaşmasıdır. Çare Derneği’nin bu bayram belirlemiş olduğu kurban hisse bedeli yurt dışı 480 TL yurt içi 950 TL’dir. Vekâlet yoluyla kurbanlarını bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban faaliyetleri için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.Çare Derneği, 4 kıtada muhtaçlara ve yetimlere maddi manevi yardımları da ulaştıracak. Bu yıl kurban faaliyetleriplanladığı ülkeler şunlardır:

Türkiye, Filistin, Yemen, Afganistan, Pakistan, Kenya, Uganda, Kamerun, Çad, Burkina Faso, Tanzanya, Somaliland, Arakan, Filipinler, Gana ve Etiyopya.

Çare Derneği’nde adım adım kurban kesimi şu şekildedir:

1- Kurbanlarını muhtaç kardeşlerine vekâlet yoluyla gönderen gönüllülerimiz, kurban bedellerini Çare Derneği’nin banka hesap numaralarına havale, kredi kartı , posta çeki ile veya bizzat vakıf merkezimize gelerek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon aracılığıyla ulaştırırlar.

2-Kurbanlıklar, Çare Gönüllülerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.

3- Bayram namazının ardından adına kurban kesilecek hayırsever kişilerin isimleri tek tek okunarak İslami usullere uygun kesilir. Kesilen kurbanlar gönüllü gözlemcilerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

4- Temsilcilerimizden gelen kesim onayı ile hisse sahipleri kısa mesaj yoluyla bilgilendirilir.

5- Hisse sahiplerine, kurban kesimlerine ait görüntülere ulaşabilecekleri link uzantısı vakfımız tarafından iletilir.

Siz de göndermiş olduğunuz yardımlar ile milyonlarca mazlumun ihtiyacına vesile olabilirsiniz…