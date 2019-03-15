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Bu köyde 4 aydır internet ve telefon yok telefon kabloları yerlerde

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü merkez mahallesinde vatandaşlar uzun süredir bakımları yapılmayan ve çalışmayantelefon hatları nedeniyle iletişimden uzak yaşıyor.

15 Mart 2019 Cuma 10:03
Bu köyde 4 aydır internet ve telefon yok telefon kabloları yerlerde

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü merkez mahallesinde vatandaşlar uzun süredir bakımları yapılmayan ve çalışmayantelefon hatları nedeniyle iletişimden uzak yaşıyor.


4 ay önce kabloları çalınan telefon ve internet hatları için köylüler kullanmadıkarı halde aylık para ödemeye devam ediyorlar.


Ayrıca Günlüce köyü merkez mahallesinde yıkılan telefon direkleri ve yerlerde sürünen kablolar tehlike oluşturuyor.


Günlüce Merkez Mahallesi’ndeyaşayan Mustafa Onay isimli vatandaş, ’’Köyümüzde yaklaşık 4 ay önce yaşanan kablo hırsızlığı olayından sonra sağlıklı telefon ve internet kullanılamıyor. Olay yeri inceleme ekipleri geldikten sonra kalan teller kenarlara konuldu. Bizlere kabloların sigortalı olduğu ve devlet tarafındanmutlaka yaptırılacağı belirtildi. Kendi imkanlarımızla hattımızı bulduk, kablo bağlayarak telefon ve internet kullanmaya başladım. Ancak telefon direkleri tarla kenarlarında yatık ve devrik durumda olduğundantarla sahiplerince yer değiştirilip, kenara falan alınınca hattımız yine kopuyor. Defalarca arıza bildirimi yaptım. Kütahya PTT Müdürlüğü Simav’a bağlı olduğumuzu oradan ilgili arkadaşların geleceğini ifade ettiler. Gelen giden yok, arızamız devam ediyor, ücretleri ödüyoruz, hizmetten yararlanamıyoruz “dedi.


Benzer sorunu yaşayan bazıköy sakinleri, sorunlarını aktarmak için arıza bildirimi yapmaya yetkili bulamadıklarından yakınırken aldıkları abonelikleri de bir bir iptal etirmek için Tavşanlı ilçesine gititklerini ifade ediyorlar. Tarla ve yol kenarlarında devrik duran direklerin, kabloların tehlike arz ettiğinide dikkat çeken vatandaşlar, hatların olduğu yerlerde de sağlıklı iletişim yapılamamasıdan şikayet ederekyetkilileri göreve davet ettiler.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:03
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