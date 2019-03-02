Bu koşunun her adımında "iyilik" var

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunları, öğretim üyeleri ve üniversite dışından gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişi, öğrencilere burs sağlamak amacıyla yaklaşık 4 yıldır maratonlarda koşuyor.

"İyilikseverlik koşusu" olarak da adlandırılan ve daha çok sayıda öğrenciye ulaşabilmek için sponsorlardan destek bekleyen oluşum, yarın Runatolia "Uluslararası Antalya Maratonu"nda öğrencilere daha çok burs sağlamaya çalışacak.

Maratonlara katılan koşucular arasında yer alan ODTÜ Eğitim Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Serap Emil ile ODTÜ Mezunları Derneğinden Dersim Coşkun, Antalya'da düzenlenecek maraton öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Bu, iyilikseverlik ya da yardımseverlik koşusu olarak geçiyor. Koştuğunuz adımlar burs oluyor." diyen Emil, söz konusu sosyal sorumluluk projesinin yurt dışında da örneklerinin bulunduğuna işaret etti.

Serap Emil, "Siz koşuyorsunuz, koşunuzun da iyi bir sebebi olsun istiyorsunuz. Bu bizim için ODTÜ öğrencileriydi, onların bursu için koşmaya başladık. Ekip olarak bir araya geldik. Yaklaşık 3 senedir maraton koşuyorum." diye konuştu.

Emil, maratondaki bağış sisteminin işleyişini, "Koşucular olarak her birimiz birer kampanya açıyoruz. Bizim adımıza kampanya sayfalarımızdan bağış yapabiliyorlar. ODTÜ Mezunları Derneğinin 'bağış kampanyası fonu' var. Yasal olarak açılmış bir fon. O fona gönderiliyor bağışlar. Böylece güzel bir sebep için ODTÜ öğrencileri için burs toplamış oluyoruz." sözleriyle anlattı.

- "Küçük de olsa sizlere bir katkım var diyebiliyorum"

Eğitimci olmasından dolayı koşunun kendisi için ayrı bir önemi bulunduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Emil, şunları kaydetti:

"Yardımseverlik koşusunun sadece öğrencilere değil kişinin kendisine de bir faydası var. İyi bir şey yapmanın bir yolu. Bildiğim kadarıyla üniversiteler arasında mezunu, öğrencisi, hocası, hatta ODTÜ'lü olmayanları beraber koşan tek organizasyon. Bunu çok değerli buluyorum. Derste öğrencilerimin karşısına geçtiğimde 'küçük de olsa sizlere bir katkım var' diyebiliyorum. Bu da tabii ki çok iyi hissettiriyor."

Yaklaşık 200 koşucularının bulunduğunu ve bağışçı sayısının da 600 civarında olduğunu bildiren Emil, "Grubumuz, İstanbul maratonunda olduğu gibi Antalya maratonunda da öğrenciler için koşacak, keyif alacak koşmaktan. Herkesin bağışlarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Sponsorumuz olursa daha çok öğrencinin yüzünü güldürebileceğiz"

Maratonlar için bir çalışma grubu oluşturduklarını, haftada 3 gün antrenman yaptıklarını anlatan Dersim Coşkun ise 2016'dan bu yana 4 ulusal maratonda yer aldıklarını ve önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.

Antalya'da düzenlenecek maratonda geniş bir katılımla yer alacaklarını aktaran Coşkun, "Biz koşuyoruz ama tabii ki elimizden geldiği kadar öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz. Fakat ne kadar çabalasak da bir yanımız eksik kalıyor. Bu nedenle sponsor anlamında destek bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Dersim Coşkun, burs verilecek öğrencilerin "burs komitesi" aracılığıyla belirlendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz öğrencilere başarı bursu değil ihtiyaç bursu veriyoruz. Bir öğrenci örneğin sinemaya, tiyatroya da gidebilsin, bunları da yapabilsin istiyoruz. Burs komitemiz maddi durumu elverişli olmayan öğrencileri özenle seçiyor. Bizim maratonlar aracılığıyla topladığımız bağışların tamamı öğrencilerin hesabına eksiksiz yatırılıyor. O hesaba da öğrenci dışında kimsenin dokunması mümkün değil. Bu burslar öğrencilere ulaştığında biz mutlu oluyoruz.

Daha çok kişisel bağışlar olmakla birlikte firmalardan da bağış alabiliyoruz. Sponsor bağışları da önemli bir kalem bizim için. Bu anlamda da sponsorumuz olursa daha çok öğrencinin yüzünü güldürebileceğiz. Bizim yaptığımız salt koşu değil bu bir proje, yardımseverlik koşusu olarak değerlendirebilirsiniz."

- "400 öğrencinin bir senelik burs ihtiyacını karşıladık"

Burada toplanan paranın bir öğrencinin okuması, hayatını daha rahat idame ettirebilmesi için önemli olduğuna işaret eden Coşkun, kendilerinin bu paraya sadece aracılık ettiklerinin altını çizdi.

Dersim Coşkun, "Maratonlardan sağladığımız gelirlerle bugüne kadar yaklaşık 400 öğrencinin bir senelik burs ihtiyacını karşıladık. Amacımız 400 sayısını çoğaltıp binlere ulaştırabilmek, ihtiyaç sahibi bütün ODTÜ ve diğer üniversitelerdeki öğrencilere destek olabilmek. 2016'dan bugüne kadar ortalama bağış tutarımız 900 bin küsur lira oldu. 1 milyon lira hedefine yaklaştık. Bunu da umarım Antalya'da gelecek desteklerle toplayacağız." dedi.