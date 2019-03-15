0553 313 94 23

Bu koro başka koro

Gaziantep’te özel bir hastanede görevli doktor, hemşire, hasta bakıcıları ve personellerden oluşan koro, ilk konserini Tıp Bayramı’nda düzenlenen balo ile verdi.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Bu koro başka koro

Gaziantep’te özel bir hastanede görevli doktor, hemşire, hasta bakıcıları ve personellerden oluşan koro, ilk konserini Tıp Bayramı’nda düzenlenen balo ile verdi. Hastane çalışanları sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi.


Türkiye’nin pek çok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı Gaziantep’te Özel Medical Park Hastanesinin düzenlediği farklı bir etkinlikle kutlandı. Aralarında doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve hastane personelinin bulunduğu bir koro kuran Medical Park Gaziantep Hastanesi, düzenlenen baloda hem tıp bayramını hem de hastanenin 11. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Koronun birbirinden güzel şarkılar söyleyerek renk kattığı balo güzel görüntülere sahne oldu.


Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep Medical Park Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, "Öncelikle sağlık çalışanlarının, değerli hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Ayrıca bugün bizim için çok mutlu ve gurur verici bir gün. Çünkü biz de 11. yılımızı kutluyoruz. Bu nedenle ekibimizle farklı bir şeyler yapalım dedik ve hastanemizde çalışan hekiminden, hemşiresinden, temizlik personelinden, yöneticisinden oluşan bir koro kurduk. Bu belki de Türkiye’de bir ilktir. Bizim için müthiş bir proje bu. Şu anda öncelikle kendi hastanemiz ailesine ve daha sonrasında ise tüm Gaziantep’e seslerini duyurmaya çalışacaklar" dedi.


Koroyu hazırlayan Müzik Eğitmeni Hasan Korkmaz ise "Koro olgusu denince insanların aklına müzik kulağı olan bir topluluk gelir ama burada biz belki de Türkiye’de ilk defa sağlık çalışanlarıyla bir koro kurduk diye düşünüyorum. Yani doktorlar, hemşireler ve hastane personeli hepsi bir arada ve ortak bir çalışmada buluştu. Sonuç itibariyle güzel bir çalışma oldu. Umarım bu çalışmaların devamı gelecektir" diye konuştu.


Konuşmaların ardından koro şarkılar söyleyerek etkinliğe katılan Medical Park Gaziantep Hastanesi ailesine unutulmaz bir gece yaşattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. sergi
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor"
    1. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    2. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    4. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    5. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    8. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    9. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    10. Piyasalarda gün ortası
    11. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    12. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    13. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    14. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    15. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    16. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    17. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    18. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    19. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    20. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler