Bu koro başka koro

Gaziantep’te özel bir hastanede görevli doktor, hemşire, hasta bakıcıları ve personellerden oluşan koro, ilk konserini Tıp Bayramı’nda düzenlenen balo ile verdi. Hastane çalışanları sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi.

Türkiye’nin pek çok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı Gaziantep’te Özel Medical Park Hastanesinin düzenlediği farklı bir etkinlikle kutlandı. Aralarında doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve hastane personelinin bulunduğu bir koro kuran Medical Park Gaziantep Hastanesi, düzenlenen baloda hem tıp bayramını hem de hastanenin 11. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Koronun birbirinden güzel şarkılar söyleyerek renk kattığı balo güzel görüntülere sahne oldu.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep Medical Park Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, "Öncelikle sağlık çalışanlarının, değerli hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Ayrıca bugün bizim için çok mutlu ve gurur verici bir gün. Çünkü biz de 11. yılımızı kutluyoruz. Bu nedenle ekibimizle farklı bir şeyler yapalım dedik ve hastanemizde çalışan hekiminden, hemşiresinden, temizlik personelinden, yöneticisinden oluşan bir koro kurduk. Bu belki de Türkiye’de bir ilktir. Bizim için müthiş bir proje bu. Şu anda öncelikle kendi hastanemiz ailesine ve daha sonrasında ise tüm Gaziantep’e seslerini duyurmaya çalışacaklar" dedi.

Koroyu hazırlayan Müzik Eğitmeni Hasan Korkmaz ise "Koro olgusu denince insanların aklına müzik kulağı olan bir topluluk gelir ama burada biz belki de Türkiye’de ilk defa sağlık çalışanlarıyla bir koro kurduk diye düşünüyorum. Yani doktorlar, hemşireler ve hastane personeli hepsi bir arada ve ortak bir çalışmada buluştu. Sonuç itibariyle güzel bir çalışma oldu. Umarım bu çalışmaların devamı gelecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından koro şarkılar söyleyerek etkinliğe katılan Medical Park Gaziantep Hastanesi ailesine unutulmaz bir gece yaşattı.