'Bu konuya dikkat!'

Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Dönemi vakıfları talan edilmiştir. Vakıf duasına almak ihtiyacı hissetmediklerinden bir asıra yakın iktidar olamamışlardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Bakanlığı’na bağlıdır. Tarihi vakıflar gerektiği şekilde restorasyonu düzgün bir şekilde yapılmamaktadır. Safranbolu’da 20 yıl önce cami imamı ile cemaat, caminin restorasyonunu yaptırdılar. Boyalarında hiçbir dökülme olmamıştır. Tekke Üstü Camii, Köprülü Camii, İzzet Paşa Camii bu camilerin 5 yıl gibi kısa bir zamanda boyaları dökülmüştür. Köprülü Camii’ndeki kubbe kurşunlarının yerine kiremit konulduğundan kubbe akmakta, caminin badanasına da zarar vermektedir. Bazı camilerde imamlar başka camilerde görevlendirildiğinden o camiler kapatılmıştır. İzmir Kadife Kale’de Topaltı Mevkii’nde Hacı Ali Baladur Camii kurşunları çalınarak halıları da bir camide bekletilerek cami ibadete kapatılmış, caminin civarında heyelan olmadığı halde cami hizmete kapatılmıştır. Onun altındaki okul da yeni tamirden çıktığı halde birilerine peşkeş çekilmek için yıkılmıştır. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya tarafından bu konunun araştırılmasını talep ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi Vakıf Gureba Hastanesi gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün malıdır. Sahip çıkılmasını talep ediyorum