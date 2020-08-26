Bu konunun çözülmesini istiyoruz

Derdimiz camilerde kangren haline gelen ısıtma, soğutma, aydınlatma elektrik fatura derdi. Her ay mutat toplantılarda müftü efendilerin elinde deste deste elektrik faturaları olup, bazen “elektrik faturalarını neden ödemediniz” diye hakaretvari konuşmalar demeyelim de; fırça atmalar, buna benzer şeyler günümüzde imam ve müezzin hocalarımızın uğraştığı şeyler. Ve bu her ay mutat toplantılarda 1. gündem maddesidir. Sanki ahiret günü hesaba çekiliyormuşuz gibi konuşmalar ve ifadeler.. Misal: “Falan cami.. 1.250 tl birikmiş borcun var, neden ödemiyorsunuz?”

Bu problemin çözümü konusunda kimse elini taşın altına koymuyor. Eminim Cumhurbaşkanımız bu konuda net olarak bilgilendirilse, bu problem ortadan kalkacak İnşaallah. 657’ye tabii bir memur, öğretmen, şef, müdür, asker, polis, mühendis, doktor, hemşire hiçbir memurun elektrik derdi problemi yok. Neden hep imam ve müezzinlere yükleniliyor? Zaten cuma namazlarında toplanan yardımlar ile cami cemaatimizin yüzüne bakacak yüzümüz olmuyor. Üstüne bir de elektrik fatura ödemeleri için yardım toplayalım. Başka kurumlarda sabahtan akşama kadar 08.00 17.00 mesai saatlerinde klimalar harıl harıl çalışıyor. Bu kurumlarda çalışan memur arkadaşlar hizmet verdikleri vatandaşlardan elektrik faturaları için yardım toplamıyorlar. Neden hep din görevlileri mağdur oluyor. Cami cemaati içinde “hocam hafta da bir cumaya geliyoruz. Yardım ha yardım.. Başka derdiniz yok mu?” diye konuşmalar oluyor.

Özür dileyerek, biraz siyasi olacak.. Yeri geldiği zamanlarda siyasetçi büyüklerimiz, “malum parti döneminde camiler ahıra çevrilmişti” diye mecliste konuşuyorlar. Gerçek şu ki, şu an da muhafazakar parti iktidarında camilerde elektrik faturaları için müftü efendi ve cami cemaati ile yüz göz oluyoruz.

Sözün özü; hiçbir Devlet memurunun elektrik ısıtma soğutma aydınlatma diye bir derdi yok, maalesef imam ve müezzinlerin böyle koskocaman bir derdi var. Diyanet, Sendikalardan hiç bahsetmiyorum. ALLAH onları ıslah etsin. ALLAH yar ve yardımcınız olsun. Hürmet ve saygılarımla.