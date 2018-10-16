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Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabilir

Seçimlerde Yahudilerden oy almak isteyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda “kendisinin ve hükümetinin açık” görüşlü olduğunu söyledi. Morrison’a, katil Netanyahu’dan da teşekkür geldi.

16 Ekim 2018 Salı 10:32
Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabilir

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda “kendisinin ve hükümetinin açık” görüşlü olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Malcolm Turnbull’un istifasının ardından Sydney’in Wentworth bölgesindeki ara seçimde partisinden aday olan eski Tel Aviv Büyükelçisi Dave Sharma ile görüşen Başbakan Morrison, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve Avustralya Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması konusunda açıklamalarda bulundu. 

“Ben açık görüşlüyüm”

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan Morrison, “Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya’nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü.” ifadelerini kullandı.

Morrison, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

“İkisi farklı, henüz karar verilmedi”

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla elçiliği bu kente taşımanın iki farklı konu olduğunu belirten Morrison, “Başkenti tanımak veya elçiliği taşımak konusunda henüz herhangi bir karar verilmedi.” dedi.

Muhalefet, gerçekleri açıkladı

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Senato lideri Penny Wong, Başbakan Morrison’un Avustralya dış politikasıyla tehlikeli ve aldatıcı kelime oyunları oynadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının bölgedeki barış sürecine yardımcı olmadığını vurgulayan Penny Wong, Başbakan'ın yorumlarını Wentworth’daki ara seçimi kazanmak için umutsuz bir teklif olarak nitelendirdiğini ifade etti. 

Avustralya İstatistik Kurumunun verilerine göre, Wentworth bölgesindeki seçmenlerin yüzde 13’ü Yahudi kökenlilerden oluşuyor.

Başbakan Morrison, ara seçimi kaybetmeleri durumunda azınlık hükümeti pozisyonuna düşmemek için Yahudi kökenli seçmenleri etkilemek amacıyla söz konusu açılımları yaptığı iddialarını kabul etmedi. 

Netanyahu, Morrison’a teşekkür etti

Twitter hesabından Başbakan Morrison’a teşekkür eden İsrail Başbakanı Netanyahu, “Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bugün konuştum. Bana Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşündüğünü söyledi. Bunun için ona çok minnettarım.” ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Trump’ın kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:32
  1. Avustralya
  2. Scott Morrison
  3. Binyamin Netanyahu
  4. israil
  5. Kudüs
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