Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyuşturucu cezalarına indirim yapılmayacak

AK Parti tarafından hazırlanan ikinci yargı paketinde son aşamaya gelindi. Partide yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu suçunun ceza infaz indirimi kapsamına alınıp alınmaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu. Erdoğan, “Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır” cevabını verdi.

Mevcut düzenlemede verilen ceza süresinin üçte ikisi infaz ediliyor. Yapılacak düzenleme ile cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; denetimli serbestlik uygulamasında da bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Halen 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen suçlar için iki yıl, diğer suçlar için de bir yıl olan denetimli serbesti süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre beşte bir oranında uygulanacak

Tahliyeye 1 yıl kala...

Mevcut uygulamada şartlı tahliyesine 1 yıl kala ‘iyi halli olma’ şartıyla gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması, bundan sonra infaz süresinin 4/5’ini tamamlayanlar için geçerli olacak. Buna göre 10 yıl ceza almış bir mahkûmun infaz süresi beş yıl, denetimli serbestlik süresi de bir yıl olacak. Söz konusu hükümlü 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Terör ve devlete karşı işlenen suçlardaki ceza infaz süresinin ise mevcut yasadaki şekli ile korunması bekleniyor.

Toplantıda nafaka düzenlemesiyle ilgili çalışmalar da değerlendirildi. Bu konuda hazırlanan alternatifli çalışmanın infaz düzenlemesini içeren ikinci yargı paketine girip girmeyeceği de tartışılıyor. Bu çalışmada, evlilik süresine göre kademeli olarak kadınlara nafaka bağlanması planlanıyor. Kadının evlilik nedeniyle işinden vazgeçip çalışamadığının ispatlanması halinde ise ömür boyu nafaka gündeme gelebilecek. Örneğin eğitim fakültesini bitirmiş bir kadın KPSS’yi kazanmış ve evliliği nedeniyle işe başlayamamışsa süresiz nafaka ödenmesi istenecek.

Çocuklardaki durum

Çocuklara almaya icra memurlarıyla gidilmesi uygulamasına son verilecek. Üzerinde çalışılan modele göre kademeli uyarı sistemi olacak. Birinci ihtarda çocuk anne ya da babaya gösterilmezse para cezası verilecek. Üç uyarıya karşın aynı tutum devam ediyorsa, zorlayıcı olarak hapis cezası verilmesi tartışılıyor. Hapis yerine zorlayıcı başka bir ceza araştırılıyor.