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"Bu koltuklar kimsenin babasından kalmadı"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner:"Altı aydır bazı insanlar 70 milyon TL'lerinin olduğunu, bunun da 35 milyon TL'sinin de hazır olduğu ve peşin ödeyeceklerini defalarca kamuoyuyla paylaştılar. Biz de bu arkadaşların önünü açmak adına genel kurul kararı aldık"- "Kulüpler siyaset üstüdür. Yöneticiler de bu şekilde olmak durumundadır"- "TFF'ye nerede oynayacağımızı bildirmemiz lazım. Stadımız belli olmadığı için ulusal lisansımızı alamıyoruz"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:30
"Bu koltuklar kimsenin babasından kalmadı"

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, bazı arkadaşların önünü açmak için genel kurul kararı aldıklarını ve beklemeye geçtiklerini söyledi.

Kulübün 22 ve 30 Temmuz'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu öncesinde AA muhabirine konuşan Yiğiner, "Altı aydır bazı insanlar 70 milyon TL'lerinin olduğunu, bunun da 35 milyon TL'sinin de hazır olduğu ve peşin ödeyeceklerini defalarca kamuoyuyla paylaştılar. Biz de bu arkadaşların önünü açmak adına genel kurul kararı aldık." dedi.

Söz konusu arkadaşların verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri durumunda Ankaragücü'nün kazanacağına vurgu yapan başkan Yiğiner, şöyle devam etti:

"Sanırım 35 milyon TL'yi bulamadılar. Mühim olan burada Ankaragücü'nün menfaatleri. Bu arkadaşlara bir fırsat daha verebiliriz. 1-2 ay sonra da bu parayı denkleştirebilirler. Kulübün resmi hesabına yatıracaklar. Bu sene biz 45 kişiyi delege yapabiliyoruz. Bunun 20 adedini boş bıraktık. Yeni ekibe yer açmak için bunu yaptık. Biz sözümüzdeyiz. Bu koltuklar kimsenin babasından kalmadı. Kolaylık anlamında 1-2 ay sonra bir genel kurul daha yaparız."


- Neden olağanüstü genel temmuz ayında?


"Kişisel egolardan dolayı Ankaragücü'ne zarar vermeyelim" diyen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, "Neden temmuz ayında genel kurul yapalım? dedik. Ligler 16 Ağustos'ta başlıyor. En azından 15-16 gün öncesinden bir yönetim oluşsun istedik." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan müdahalelerle bu işlerin olmayacağına dikkati çeken Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor kulüplerinin gücü özgürlüğüdür. Vesayet altındaki kulüplerin hali bellidir. Kulüpler siyaset üstüdür. Yöneticiler de bu şekilde olmak durumundadır. Bana göre biz ekip olarak güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bizden ayrılan veya bizimle beraber olmayacağını deklare eden arkadaşlarımızla yeniden bir araya geleceğiz. Onların da desteğini alacağız. Verdiğimiz tüm sözlerini arkasında durduk. Taraftarlar da bizleri destekledi."


- "Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz"


Eryaman Stadı'nın tahsisi konusunda Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştüklerini hatırlatan başkan Mehmet Yiğiner, "Seçimler bitsin stadı size tahsis ederiz' dedi. Biz Sayın Bakanımızdan bize tahsis etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Statta sadece kendilerinin oynamayacağını anlatan Yiğiner, "Gençlerbirliği ile beraber oynayacağız. Böylelikle stadın giderleri de ortak karşılanabilir. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ile görüştük. O da bizimle aynı fikirde. Bakan beyden randevu talep ettik. Gençlerbirliği ile ortak bir şirket kurup, giderleri karşılayacağız. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Gençlerbirliği bilet satamıyor, bilet fiyatlarını belirlemiyor. Biz de kombine satamıyoruz bilet fiyatlarını belirleyemiyoruz." görüşlerini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan randevu beklediklerini dile getiren Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) nerede oynayacağımızı bildirmemiz lazım. Stadımız belli olmadığı için ulusal lisansımızı alamıyoruz. Nerede oynayacağımız belli değil ki. TFF sözleşme bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanımız randevu verir, sözleşmeyi bir an önce yapar. Biz de bilet fiyatlarını belirler ve kombine satışlarına başlarız."





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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:30
  1. Futbol
  2. Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner
  3. MKE Ankaragücü
  4. olağanüstü genel kurul

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