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Bu kili meyve ve sebzelerine atan çiftçilerin kimyasal ilaç kullanmasına gerek kalmıyor

Bursa’da zeytin üreticileri ağaçlarına kimyasal zehir atmayı bırakıp kaolin serperek, hem haşarattan korudu hem de 2 kat verim aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
Bu kili meyve ve sebzelerine atan çiftçilerin kimyasal ilaç kullanmasına gerek kalmıyor

Bursa’da zeytin üreticileri ağaçlarına kimyasal zehir atmayı bırakıp kaolin serperek, hem haşarattan korudu hem de 2 kat verim aldı.


Yıllarca zeytin ağaçlarına zirai ilaç atan ve istediği verimi alamayan üretici kaolinle tanışmasıyla üretimini 2 katına çıkarttı. Dünyada bu zamana kadar, parlak kağıtların üretiminde, boya, plastik eşya, yapay kauçuk, ilaç, gübre, mürekkep, kozmetik ürünlerin yapımında ve petrol sektöründe kullanılan kaolin artık tarımda kullanılarak ağaç ve sebzelerin 2 kat verim vermesini sağlıyor. Yerin altından çıkan bu kilin faydasını gören üreticiler artık ağaç ve sebzelerine bu kili uygulayıp hem iki kat fazla ürün alıyor aynı zaman da masraftan tasarruf ediyor.


Bu ürünü kullanıp iyi verim aldıktan sonra herkesin faydalanması için satışına başlayan Lazoğlu Ticaret Şirketi sahibi Rıdvan Ekim, "Kaolin kili uygulandığı meyve, sebze ve sert kabuklularda ince bir örtü oluşturarak bitkinin yapraklarının ve meyvesinin güneşten yanmasını önler. Ayrıca bitki üzerinde oluşturduğu tabaka ile sinek ve kurtların yaşam alanlarını kısıtlayarak uzaklaştırıcı ve kovucu etki yapmaktadır. Biz zeytin bahçemizden uzun yıllardır bir türlü verim alamıyorduk. Sonra kaolini duyduk ve bahçemize uyguladık. Gördük ki bahçemizdeki zeytin ağaçları hem daha kuvvetlendi aynı zamanda da iyi verim vermeye başladı. Bu ürünü 1 tonluk ilaç tankerine 50 kilo koyarak uyguluyorsunuz, yağmur yağmadığı sürece 1 ay ağacı koruyor. Yağmur yağarsa ikinci defa ağaca atılıyor ama bu kez 1 ton suya 25 kilo konuluyor" dedi.


Kaolin kili Türkiye’de Kütahya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Bilecik, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde’de çıkartılıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
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