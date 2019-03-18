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Bu kez uyuşturucu sanığı, tanıkları yalanladı

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan sanık, mahkemece 10 yıl 5 ay hapse çarpıtıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:07
Bu kez uyuşturucu sanığı, tanıkları yalanladı

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan sanık, mahkemece 10 yıl 5 ay hapse çarpıtıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşları uyuşturucuyu ondan almadıklarını söyleyince sanık, “Ben uyuşturucu vermezsem uyuşturucu bulamazsınız fakirler. Niye yalan söylüyorsunuz?” dedi.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık G.E. ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık G.E., mahkemede arkadaşlarına bazen para karşılığında uyuşturucu madde sattığını, bazen de parasız verdiğini söyleyerek, pişman olduğunu ifade etti. Daha sonra tanık olarak sanığın arkadaşları A.R., A.A., H.E. ve Ö.A. mahkeme salonuna alınarak dinlendi.


Tanıklar, sanık G.E.’den uyuşturucu almadıklarını söyleyince, sanık G.E. elini kaldırıp söz alarak, “Ben uyuşturucu vermesem uyuşturucu bulamazsınız fakirler. Niye yalan söylüyorsunuz? Benden 50 TL karşılığında almadınız mı?” deyince duruşma salonundaki izleyicileri hem şaşırttı, hem de güldürdü.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.E.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay, daha sonra sanığa iyi hal indirimi uygulayarak neticeten 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık G.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:07
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