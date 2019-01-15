Dolandırıcılık için ikinci kez geldi, kıskıvrak enselendi!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Hanife E'yi sabit telefondan arayıp terör örgütlerinin banka hesaplarını ele geçirdiğini, polis gönderip evde bulunan değerli eşya ile parayı aldırtacaklarını söyledi.

Telefondaki kişiye güvenen yaşlı kadın, bir süre sonra eve gelerek kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 4 bin lira, 3 metre uzunluğundaki altın zincir ve 5 altın yüzüğü verdi.

Eve gelen sahte polisin davranışlarından şüphelenen Hanife E, dolandırıldığını anlayınca polisi aradı.

Bu kez tuzak gerçek polisten

İhbar üzerine eve gelen Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hanife E'den dolandırıcıları tekrar aramasını ve bir miktar daha parasının olduğunu, onları da emniyete teslim edeceğini söylemesini istedi.

Hanife E. bunun üzerine telefondaki dolandırıcıyı arayarak eve tekrar gelip kalan paraları da alabileceğini söyledi.

Bu arada, evin içerisinde ve çevresinde önlem alan ekipler, dolandırıcıların gelmesini beklemeye başladı.

Eve gelen dolandırıcı, kapıyı açan Hanife E'ye kendisinin polis olduğunu ve "savcı beyin talimatı doğrultusunda" paraları almaya geldiğini söylemesi üzerine içeride bekleyen polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan dolandırıcı, emniyetteki sorgusunda daha önce aldığı paraları Etimesgut ilçesinde günübirlik kiraladığı bir evde sakladığını itiraf etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, saklanan para ve ziynet eşyalarına el koydu.

Polis, Hanife E'ye, dolandırıcılar tarafından alınan para ve altınlarını teslim etti.

Gözaltına alınan dolandırıcılık zanlısı Y.G, ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.