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Bu kez ortaya pişmiş topraktan mezar çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde önceki yıllarda 3 adet lahit bulunan bölgede bu defa pişmiş topraktan yapılmış mezar bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:38
Bu kez ortaya pişmiş topraktan mezar çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde önceki yıllarda 3 adet lahit bulunan bölgede bu defa pişmiş topraktan yapılmış mezar bulundu. Uzmanlar, mezarın çatkı şeklinde kiremitten yapıldığını ve sıradan olduğunu söyledi.


Hisardere Köyü yolu üzerinde definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların olduğu tarla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl kamulaştırılmıştı. Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede bugünden itibaren arkeolojik kazılar başladı. İznik Müze Müdürlüğünce başlatılan kazıları Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç yürütüyor. Bir haftadır yürütülen kazılarda bugün geç Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezar ortaya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, mezarın içerisinde değerli bir eşyaya rastlanılmadığı, sıradan pişmiş topraktan yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:38
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