UBER sürücülerinden saldırılara tepki! Eylem yaptılar

İstanbul'da yetkililerden güvenliklerinin sağlanmasını talep eden Uber sürücüleri, taksiciler tarafından darbedildiği öne sürülen meslektaşlarına destek vermek için eylem yaptı.

Atatürk Havalimanı yakınında toplanan bir grup Uber sürücüsü, darbedildiği iddia edilen meslektaşları için bir araya geldi. AA'nın haberine göre; burada grup adına konuşan Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, bu saldırıların bir an önce yetkililer tarafından engellenmesini istediklerini söyledi.

"Sadece güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz"

Sadece güvenliklerinin sağlanmasını talep ettiklerini belirten Magriso, "Esenyurt tarafında arkadaşımız yolcusuyla beraber taksici birkaç kendini bilmez tarafından soplarla darbedildi. Şu anda olay karakola intikal etmiş durumda. Darp raporu alındı, bundan sonra yargı sürecini takip edeceğiz. Arkadaşımızın durumu iyi, bir bayan yolcu vardı, onlarda karakolda ifadesini verdi. Biz bu saldırıların bir an önce devletimiz tarafından engellenmesini istiyoruz. 15 bin kişiyiz, 7 bin aracımız var. Sadece güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Saldırıya uğradığı öne sürülen Cemalettin Uluğtürk ise yaptığı açıklamada, Esenyurt'tan havalimanına yolcu taşıdığı sırada taksici bir grup tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

Eylem nedeniyle oluşan araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Gruptakilerin araçlarına binerek konvoy halinde bölgeden ayrılmasının ardından trafik normale döndü.