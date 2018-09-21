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Bu kez de ortağı görüntülendi… Zarrab’ın lüks hayatı

ABD ile anlaşarak mahkemede ifade veren ve serbest bırakılan Rıza Zarrap’ın lüks hayatı görüntülendi.

21 Eylül 2018 Cuma 06:07
Bu kez de ortağı görüntülendi… Zarrab’ın lüks hayatı

ABD’ye giriş yaparken İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla Mart 2016’da tutuklanan Reza Zarrab’ın mahkemede ‘itirafçı’ olmasının ardından New York’ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıktı. Hürriyet, Zarrab’ı, geçen hafta görüntülendiği ünlü restoran Nobu’nun hemen karşısındaki Four Seasons Downtown Oteli’nde buldu. Başka bir isimle oda rezervasyonu olduğu öğrenilen Zarrab, kapıda bekleyen Washington plakalı Cadillac Escalade marka, şoförlü lüks aracın önünde görüntülendi. Hürriyet muhabiri Razi Canikligil’i fark eden Zarrab, hızla otele kaçtı. Zarrab’a eşlik eden FBI ajanı ya da özel bir korumanın olmaması dikkat çekti.

SAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI

Önce otomobili otoparka sokan şoför 2 saat sonra aracı tekrar kapıya getirerek eşyaları bagaja yükledikten sonra ayrıldı. Kapıdaki görevlilerden biri ‘Yolculuk büyük ihtimalle Hamptons’a (2 saat mesafedeki New Yorklu zenginlerin yazlık semti)” dedi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Zarrab, daha az ceza almak için savcılıkla anlaşarak hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve itirafçı tanıklık yapmıştı.

Duruşmaların bitmesinden bir ay sonra New York’un Westchester Cezaevi’nde olduğu ortaya çıkan Zarrab’dan bir daha haber alınamamış ve cezaevi kayıtlarından ismi kaldırılmıştı.

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcüsü Zarrab’ın geçen hafta Nobu’da çekilen fotoğrafı için; “Bu konuda onaylama veya yorum yapmayacağız” açıklamasıyla yetinmişti. Davayı yakından takip eden ABD’li hukukçular Zarrab’ın serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını, Nobu’ya, ancak kendisini savcılığa götüren FBI ajanlarının tanıdığı ayrıcalıkla gitmiş olabileceğini söylemişti.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 06:07
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