Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılını “Çin Yılı” ilan etti. Ege Bölgesi, Çincede sevgi ve aşk anlamına gelen “Ay Çin” (Ai Qinhai) şeklinde çevrildiği için Egeli ihracatçılara Çinli firmalarla yaptıkları çalışmalarda aşk bölgesinden geldiklerini vurgulamaları ve bu sayede pozitif bir etki bırakmaları tavsiye ediliyor.

Egeli ihracatçıların hedefi Çin pazarına girmek olurken bu sebeple Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2019 yılı “Çin Yılı” ilan edildi ve buna yönelik çeşitli çalışmalar başlatıldı. Bu büyük potansiyel taşıyan pazara girmek için de Egeli ihracatçıların işini kolaylaştıran bir kelime mevcut; “Ay Çin”. Çinlilerin yabancı bir ismi Çinceye benzeterek çevirdiğini, Ege’nin de Çinliler tarafından “Ay Çin” olarak çevrildiğini kaydeden daha önce Pekin Ticaret Müşavirliği görevinde bulunmuş Mustafa İlker Özdem, “Bu çok şanslı bir çeviri olmuş. Çünkü ‘Ay Çin’, ‘sevgi ve aşk’ anlamına geliyor. Böyle olunca bir insan ‘Türkiye’, ‘Yunanistan’, ‘Ege’ dediği zaman Çinlilerin aklına aşk geliyor ve çok pozitif duygular ediniyorlar. Genç bir şarkıcı da 2017 yılında ‘Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum’ diye bir şarkı yaptı. Bu şarkı çok büyük bir ilgi gördü. Çin’e sıcak yaklaşan firmalarımız pazarlama çalışmalarında mutlaka Ege’den geldiğini belirtirken ‘aşk bölgesinden geliyoruz’ gibi vurgu yapmalarını tavsiye ederim” dedi.







Çinli şarkıcı "Fahri Turizm Elçisi" ilan edilmişti

2018 yılında Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum” şarkısıyla meşhur olan Çinli şarkıcı Xiao Zhang’ı "Fahri Turizm Elçisi" ilan etmişti. Xiao Zhang’ın sosyal medya hesabından canlı yayınladığı buluşmada Çinli gençler, Büyükelçi Önen’e Türkiye hakkında sorular sormuş, Önen genç sanatçıya Türkiye turu, iki hayranına da Türkiye’ye uçak bileti hediye etmişti. Çinli şarkıcı, geçtiğimiz Ocak ayında da Şanlıurfa Göbeklitepe’yi gezmiş, ardında sıra gecesine katılarak acılı çiğ köfte yeyip halay çekmişti. Müzisyenin bu şarkısının turizme de büyük katkı sağlayacağı belirtilmişti.







"18 milyar dolar dış ticaret açığı"

2018 yılında Çin’e 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin’e ihracatı ise 295 milyon dolar oldu. Çin’den yapılan ithalat ise 20,8 milyar dolar seviyesinde. Çin’in, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 17. sırada olduğunu belirten EİB Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, “Çin çok büyük bir potansiyel taşıyor. Bizler bu pazarda senelerdir olmamız gereken yerde maalesef olamadık. Çin çok önemli bir potansiyele sahip. İhmal ettiğimiz bu pazarda yerimizi alabilmemiz için çalışmalara başladık. 2018 yılında Çin’e 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu çok düşük bir rakam. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin’e ihracatı ise 295 milyon dolar oldu. Çin’den yaptığımız ithalatımız ise 20,8 milyar dolar. 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri 2019 yılını ’Çin Yılı’ ilan etti. Bu çok önemli bir karar. Tahmin ediyorum ki 2019 yılında bunun meyvelerini alamasak da 2020 yılında meyvelerini alırız diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.