Bu kasabaya taşınanlara 16 bin TL verilecek

İtalya'nın güneyinde Napoli ve Positano'ya yakın bir konumda yer alan Candela kasabası, bölgenin tipik mimari özelliğini taşıyan bir Ortaçağ kasabası. Zorlu bir coğrafyada taş ağırlıklı evleriyle kendisine has bir yapısı bulunan Candela, yakınında bulunan turistik bölgelerin aksine pek de rağbet göremiyor.

Nüfusu gün geçtikçe azalıyor

İş imkanlarının azalması, genç nüfusun başka kentlere göç etmesiyle birlikte Candela'nın nüfusu gün geçtikçe daha da azalmakta. 90'lı yıllarda 8.000 kişinin yaşadığı kasabada günümüzde sadece 3.000 insan kalmış durumda.

2 bin 300 euro teşvik

Nüfusun bu denli azalmasından rahatsız olan yerel yöneticiler, eşine pek de rastlanmayan bir projeyi uygulamaya soktu. Foggia bölgesinde yer alan Candela'nın belediye başkanının projesine göre kasabaya taşınacak olanlara 2.300 euro (Yaklaşık 16 bin TL) para verilecek.

Vergi kolaylıkları sağlanacak

CNN Travel'a konuşan Belediye Başkanı, kasabanın yeniden canlandırılması için hem İtalya içinden hem de dışından göçü teşvik etmeyi amaçladıklarını anlattı. Ancak bu teşvikten faydalanabilmek için bazı kriterler bulunuyor. Bu kriterler arasında, ikametgahını Candela'ya almak, burada bir ev kiralamak ve düzenli bir işe ve gelire sahip olmak yer alıyor. Ayrıca kasabanın yeni sakinlerine vergi kolaylıkları da sağlanacak.