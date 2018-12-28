Bu kart hem öğretiyor hem de kazandırıyor

Ümraniye Belediyesi; kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği bir birinden güzel projelere bir yenisini daha ekledi. Artık Ümraniyeli sanatseverlerin Kültür Kartı var. Kültür Kart’a sahip olan sanatseverler, katıldıkları her programa özel olarak kartlarına yüklenen puanlarla, hem aktif olarak kültür sanat programlarında öncelik, hem de çeşitli ödüllerin sahibi oluyor.

Ümraniyeliler, katıldıkları etkinliklerde kültür kartlarını okutmaları karşılığında puan kazanarak hem kendilerini geliştiriyor hem çeşitli avantajlar elde ediyor. Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezinde kart okuyucu cihazlar kuruldu. Kültür Kart sahipleri, edindikleri puanlar ile Bosna turuna katılmanın yanı sıra biriken puanları karşılığında keman, gitar, ney, org, bağlama, paten, tablet, saat, çanta, kulaklık, takım forması, bisiklet, hard disk, ebru seti gibi birçok ödül de elde edebiliyor.Kültür Kart ayrıcalıkları bunlarla da sınırlı değil. Ayrıcabelediyenin düzenlediği çeşitli organizasyonlara katılımlarında kart sahibi öncelik hakkı kazanacak.

Kültür Kart Kullanım Koşulları;

Kültür Kart sahibi olmak için 15 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

Bu kart kişiye özeldir, başkasına devredilemez. Başkasının kullanımı durumunda kart ve puanlar iptal edilecektir.

Birden fazla kart kullanımı veya başkasının kartının kullanımı tespitinde her iki kart sahibinin üyelik, puan ve kartları iptal edilecektir.

Puan toplama noktaları Ümraniye Belediyesi’nin belirlemiş olduğu etkinlik kitapçığında yazılı salonlarda aktif olmaktadır. Farklı salonlarda okutulan kartlara puan verilmez.

Salonlarda bulunan cihazlar programların başlama saatine entegrelidir. Etkinlik saatinden 15 dakika önce ve etkinlik bitmeden 15 dakika öncesinde puan toplama noktaları aktif olmaktadır.

Etkinlik ve puan kazanımlar her ay yayınlanan Kültür Kitapçığında ilan edilmektedir.

Bu kartın imtiyazı Ümraniye Belediyesi’ne aittir ve talep edildiğinde iadesi zorunludur.

Kartın bulunması halinde aşağıdaki telefon numarasına iade edilmesi veya belirtilen adrese gönderilmesi rica olunur.

İletişim numarası: 444 9 822 / Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63/Ümraniye Belediyesi

Kültür Kart sahibi olmak isteyenler online kayıt formunu doldurduktan sonra kartlarını Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinden teslim alabilirler.