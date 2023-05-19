Bu karışımdan 1 kase yiyin bağırsaklarınız ter temiz olsun! Her derde deva: Böyle yapın hemen tepki veriyor

Bağırsak temizleme kürleri uzmanlar tarafından önerilir. Temizlik için çok önemli olan bu kürleri hazırlamak da çok basittir. İnsanlar evlerinde bulunan malzemelerle çok kolay bir şekilde bu hazırlığı yapabilir. Siz de bağırsak problemi yaşıyorsanız vereceğimiz tarifle bağırsaklarınızı tertemiz yapacaksınız. Zehirli toksinlerin vücuttan atılmasıyla da ağrılarınızdan kurtulacaksınız.

BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ İÇİN DENEYİN

İşte tarifimiz:

Malzemeler

150 gr kuru erik

150 gr hurma

5 yemek kaşığı kaynamış su

Hazırlanışı

Suyu ocağa koyun ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın, ardından malzemeleri içine ekleyin. 15 dakika boyunca karıştırın ve ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Sabahları kahvaltıdan önce bir yemek kaşığı tüketin. Farkı hemen hissedeceksiniz. Malzemelerin içerdiği lif miktarı sayesinde sindirim sisteminiz temizlenecek ve sağlığınızdan ödün vermemiş olacaksınız.

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Diğer tarif ise;

İngiliz karbonatı ve suyla yapılan karışım bağırsakları temizliyor. Bağırsak ağrısı çekenler için birebir olan bu karışım sayesinde toksinler sökülüp atılıyor.

Bağırsak temizlik kürü için gerekli olan malzemeler şöyle:

İngiliz karbonatı

Sıcak su

Klorsuz oda sıcaklığındaki su

Gerekli malzemeler sayesinde kolayca hazırlanabilen kür bağırsaklarınızı tertemiz yapacak. Alanında uzman doktorlar tarafından da tavsiye edilen bu karışım toksinleri söküp atmaya yarıyor. Bağırsak kürü sayesinde rahatlayacak ve sağlığınıza kavuşacaksınız. Üstelik toksinlerin de atılmasıyla oluşabilecek hastalıklara karşı tedbirinizi almış olacaksınız.

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Yukarıda bahsettiğimiz malzemeleri tedarik ettiyseniz karışıma geçelim. Bağırsak kürü için 1 tatlı kaşığı İngiliz karbonatını bardağa doldurun.

Ardından bardağın 4’te birini sıcak su ile doldurun ve iyice karıştırın.

Karbonat tamamen çözüldükten sonra bardağın kalan kısmını klorsuz su ile doldurun.

Karışım hazırlandıktan sonra 3 dakika bekleyin ve ardından yeniden karıştırın.

Son olarak ise 30 saniye daha bekletilen karışımı için.

Bu sayede bağırsaklarınız tertemiz olacak.

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