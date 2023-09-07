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Kadın - Aile Bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak: Malzemeleri almaya peşine düştüler! Beyazlama sona eriyor
Kadın - Aile

Bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak: Malzemeleri almaya peşine düştüler! Beyazlama sona eriyor

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:03:00 - 2023-09-07 20:22:14
Bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak: Malzemeleri almaya peşine düştüler! Beyazlama sona eriyor

Saçlarımızın beyazlamaya başlaması yaşlanmanın ilk belirtilerinden biri olarak anılır. Erkekler için bu olgunluğun bir göstergesi olsa bile kadınlar için bu durum pek de hoş değildir.

Saçın beyazlaması yaş ile alakalı olabildiği gibi vitamin eksikliği, sigara bağımlılığı, stres, tiroit hormon bozukluğu çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

Saçlarınızın beyazlamasının önüne geçmek için yapmanız gerekenlerin ilki beslenmenize dikkat etmektir. Yediklerimizin yanı sıra saçımıza direkt olarak da uygulayabileceğimiz kozmetik maskeleri hazırlayıp kullanabilirsiniz.

Limon ve Hindistan cevizi Yağı Mucizesi

Malzemeler

Taze sıkılmış limon suyu (3 kaşık)
Hindistan cevizi yağı (saçınızın uzunluğuna göre miktarı ayarlayabilirsiniz)
Hazırlanışı
Malzemeleri bir kâseye alın ve macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Saçınıza direkt olarak uygulayın ve uygulama sırasında masaj yapın. Karışımı 1 saat boyunca saçınızda bekletin ve ılık suyla durulayın. Bu karışımı haftada bir uygulayın.

Hindistan cevizi yağı saçınızı besleyecek ve rengini kaybeden saç tellerinizin canlılığını tekrar kazanmasına olanak sağlayacaktır. Limon suyunun içinde bulunan B ve C vitaminleri saçınızın daha hızlı uzamasını sağlar.
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